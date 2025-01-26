文化走春...新北迎財神 搖元宵 看主題展 感受新年新氣息

新北市眷村文化園區空軍三重一村春節期間活動滿檔，即日起至2月2日（初五），有二手市集、打卡尋寶、迎財神、搖元宵等活動，歡迎大家到一村走春，感受眷村滿滿人情味。

新北市文化局表示，空軍三重一村在OT委外營運與文化局自營區的共同努力下，園區逐漸變得熱鬧活絡，春節期間園區內除市集、尋寶遊戲，另有豐富的藝文展覽、DIY、扯鈴及踢毽子復古小遊戲，也有餐飲店家提供休憩服務，引領民眾走進時光隧道，享受單純懷舊的節慶氛圍，適合親子同遊、好友聚會。

1月26日二手市集，安排以物易物活動，在歲末年終讓大家尋找獨特心儀的收藏品，物美價廉的實用好物，還能永續環保愛地球。1月27日（小年夜）辦「一村的粉筆世界」及「一村寫春聯」，可現場候補參與，邀請大小朋友揮灑展創意迎新年。

大年初二至初四期間，園區推出「天臺打卡尋寶活動」，遊客完成尋寶任務後即可到遊客中心兌換討喜的村貓紅包袋，數量有限，送完為止。2月1日（初四）下午還有最受歡迎的傳統習俗「一村迎財神」，財神爺將繞行周邊區域並進入一村與民眾熱鬧互動，沿路發送開運金幣巧克力，象徵分送財源滾滾的好運福氣；2月2日（初五）百人搖元宵活動，網路號召民眾一起來現場手搖元宵，還可以現煮現吃，延續團圓的美味與幸福感。

新北市政府延續「文化走春」品牌，今年以「金蛇出動」為主題，結合新北市各藝文場館的精采活動。即將於4月25日正式開館的新北市美術館，春節期間推出一系列限定活動，包括主題展覽導覽、趣味抽獎挑戰及拍照贈禮等，邀市民從大年初二（1月30日）起，天天「蛇」進新北市美術館（簡稱新美館），在藝術與創意中度過充實的佳節時光。

新美館春節期間，除夕及初一休園，自初二起每日上午11時提供「穿山而過」主題展覽導覽，專人帶領參觀戶外園區中九件以自然與地景為靈感創作的藝術作品，體驗藝術與環境共生的獨特魅力。民眾還可參加特別設計的「樂樂刮」挑戰，1月30日（初二）至2月2日（初五）期間，凡入園步行滿1000步，即可獲得限量刮刮樂卡一張，每日100張，張張有獎，獎品包括造型磁鐵與趣味積木等，數量有限，送完為止。

除上述活動，新美館於2月1日與2日（初四、初五）推出「沿山而行，景框寫生親子工作坊」，邀請親子攜手走入園區，用畫筆描繪鶯歌的群山環繞與藝術之美，打造專屬的創意時光。網路報名雖已額滿，現場開放候補參與，可至服務台登記。

為迎接正式開館，新美館戶外園區展「穿山而過（Passing Through）」已於1月18日搶先登場，展期至3月30日。展覽由策展團隊「而行計劃工作室」策劃，邀請莊普、魏柏任、林淑鈴、張文菀、張博智與黎志文等藝術家，結合多樣材質與創作形式，展出9件大型作品，將美術館園區化為藝術與自然交融的詩意場域。