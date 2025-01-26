春遊東北角嘗貢寮鮑 海味中的頂級珍饈

春節連假許多人會到戶外走走，若想尋找新鮮海味，到新北貢寮是不錯的選擇。新北市貢寮區位於台灣東北角，擁有特殊的海岬、海灣地形，漁民利用這個獨特的環境在潮間帶養殖池中養殖貢寮鮑。當前是貢寮鮑肥美的季節，不妨安排一趟東北角漁村探索之旅，品嘗美味貢寮鮑。

目前為貢寮鮑的產季，此時貢寮鮑正處最鮮嫩肥美的時節，從濱海台2線往貢寮前行，沿路便能一眼瞥見建造於岸邊的潮間帶養殖池，養殖池中經常可看到身著防寒衣、嘴含黃色呼吸器的潛水工在海水中穿梭採收九孔，由於貢寮三面環海，位於黑潮主流與大陸沿岸流交匯處，水質清澈純淨，貢寮養殖漁民巧妙利用得天獨厚的環境養殖貢寮鮑，定期投餵富含營養的天然海藻，使鮑魚成長茁壯，堅持養殖全過程零用藥，可安心享用貢寮區出產的貢寮鮑，歡迎闔家來東北角品嘗Q彈可口的當季新鮮貢寮鮑。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，貢寮鮑作為海味中的頂級珍饈，其鮮甜滑嫩的口感深受許多饕客喜愛，簡單的烹煮方式即能品嘗最道地的鮮甜好味道。

一顆顆新鮮的貢寮鮑經過清洗處理乾淨後，直接帶殼放入滾水中汆燙約30秒，搭配五味醬，使鮮味直擊味蕾，展現貢寮鮑最原始獨有的鮮甜，感受大海的清新氣息迴盪口中。

此外，將貢寮鮑蒸熟後，搭配少許醬油提味，放上蔥絲，最後再淋上熱油鎖住貢寮鮑的濃濃海味，那鮮嫩細緻的口感，令人垂涎三尺。以經典的台式三杯蠔油料理法也是呈現美味貢寮鮑的好選擇，先以蒜頭爆香，加入新鮮在地的貢寮鮑，倒入適量的蠔油、米酒、醬油拌炒，起鍋前下九層塔與蔥段，就完成一盤熱騰騰的貢寮鮑炒三杯，香氣濃郁的九層塔和蒜頭搭配貢寮鮑的鮮甜，鍋氣十足香氣四溢，令人白飯一碗接著一碗，絕對是餐桌上的搶手招牌菜。