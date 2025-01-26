春節連假去哪玩！北市這處社宅有超大網美景點

春節連假何處去，大小朋友不妨來北市社宅最大規模的廣慈博愛園區走春，這裡處處都是生活藝術，展示2件展期限定創作、18件永久性及臨時性裝置。策展人吳慧貞推薦，告白、求婚、拍婚紗、拍美照的好去處，「現在不用謀殺底片，就是會讓你的手機拍個不停。」

廣慈博愛園區集結社宅、行政中心、社福大樓等，占地達6.4公頃，北市都發局與策畫單位禾磊藝術今年以「我們在家」為題，凝聚1500多戶居民及周邊鄰里的認同與歸屬感，推出展覽「We Are Home：廣慈社會住宅公共藝術成果展」，即日起至2月10日展出。

禾磊藝術藝術總監吳慧貞推薦3件永久性作品，首件是藝術家梁豫漳、禾磊設計的作品「流亭」，位在信義區行政中心與廣慈衛福大樓，耐候剛材質、挑高4米、兩件建物跨距30米，造型為兩段反向的半圓弧，此為結合設施與遮蔭的公共藝術，常是民眾相約見面集合點。

她說，「流亭」與環境融合，遠看不會突兀，近看則發現它的大氣，此處日前還上演告白求婚的場景，且鄰近未來捷運開通的出入口相當便利，將是非常顯眼的門戶意象。

順著園區逆時針走，會看到藝術家徐永旭一組4件的陶塑作品「光之巢」，吳慧貞透露上頭「每個指印都是藝術家的手形塑而成」，夜間打光非常輝煌，不少社區小朋友會來這兒躲貓貓，戀人也能穿梭作品間的小廣場講情話。

接著繞進園區廣場中央，映入眼簾是以色列藝術家Ram Katzir的作品「書寫未來」，吳慧貞分享這件大型的地面作品，是一隻手拿鉛筆描繪另一手的掌紋圖案，寓意人人都要掌握自己的未來，靠自己的雙手去開創。

再來是期間限定至2月10日的臨時性作品，吳慧貞介紹藝術家游文富的作品「溫暖的載體」，放眼望去是一個巢的意象，透過竹編空間裝置包圍、護衛老榕樹，傳遞出家是乘載我們的溫暖地方，這是人們、鳥類等自然萬物共同擁有的家，尤其晚間打光相當華麗、漂亮。

另一件結合空間裝置、音樂、影像與人聲的跨域計畫「遷徙博物館」，可遠望台北101。

吳慧貞說，牆裡會傳出此起彼落的孩子聲、男女對於自己夢境的敘述，這是德國藝術家Florian Claar以3個圓弧組成開放式聲鏡劇場「Ｗall of Voices」，另邀請音樂人林強，採集10多位受訪居民關於在廣慈的夢想敘述，呈現出電子音樂作品「聽夢I－夢迴」。