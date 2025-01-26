快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

2026新北之戰升溫！過年發福袋尬場拚人氣

聯合報／ 記者王慧瑛游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影

今年是農曆春節9天連假的第二天，政治人物過年沒停下腳步，透過發福袋、參香等行程與民眾互動。隨著2026新北之戰升溫，藍綠母雞、有意參選的要角將藉由發福袋行程比拚人氣，把握和選民互動機會增加好感度。

新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。

侯友宜小福袋內裝是一枚10元硬幣，外觀延續以往的大紅色搶眼設計，封面5個錢幣代表五福臨門，用閩南語發音「五錢」就是「有錢」。內頁還有9個五枚錢幣組合成的喜慶燈籠，代表「九五錢、很有錢」。今年新北市春聯「蛇福泰吉」頗受青睞，侯友宜說，春聯閩南語諧音「全有賺錢」，也可以念賺錢全有、錢全有賺。

過年期間政治人物藉著發福袋、進廟參香與民眾互動搏感情，也是測試人氣、展現能量的機會。包含賴清德德統、民進黨秘書長林右昌、新北市長侯友宜等人皆安排在多場在新北境內走春發福袋行程。

有意投入2026新北市長一役的新北市副市長劉和然過年也沒停下腳步，原本有意和侯市長合體發福袋，但考量行程時間，最後改為各自規畫發福袋行程。劉和然預計年初三到三重、年初四到蘆洲、年初五安排永和、中和等，到當地信仰中心參香，也和市民博感情。

賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。圖／新北市政府提供
賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
賴清德德統、民進黨秘書長林右昌等人都安排在多場在新北境內的走春發福袋行程。記者游明煌／翻攝
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。記者王慧瑛／攝影

福袋 行程

延伸閱讀

年假開跑運量平穩 侯友宜新北板橋車站慰勞基層

卓榮泰要凍結地方補助 侯友宜：地方繼續努力

賴清德檢討基層警打詐不力 掀起2個女人戰爭

視察土城醫院 侯友宜現場操作達文西手臂、看智慧醫療

相關新聞

2026新北之戰升溫！過年發福袋尬場拚人氣

今年是農曆春節9天連假的第二天，政治人物過年沒停下腳步，透過發福袋、參香等行程與民眾互動。隨著2026新北之戰升溫，藍綠...

北市水菸館違法廣告促銷 議員：檢舉到開罰得花上百天

北市水菸館結合餐酒推出各式品項與優惠，吸引年輕人客群，議員發現菸害防制法禁廣告，業者卻違法宣傳促銷，衛生局平均處理一件檢...

瓦斯漏氣1年通報逾萬件？ 北市曝原因..50年老管明年全汰換

台北市瓦斯管線漏氣通報，據議員調閱資料發現，北市全市每年竟有高達1萬多件瓦斯漏氣通報，則老舊社區通報多，但非早期發展的內...

文化走春...新北迎財神 搖元宵 看主題展 感受新年新氣息

新北市眷村文化園區空軍三重一村春節期間活動滿檔，即日起至2月2日（初五），有二手市集、打卡尋寶、迎財神、搖元宵等活動，歡...

春遊東北角嘗貢寮鮑 海味中的頂級珍饈

春節連假許多人會到戶外走走，若想尋找新鮮海味，到新北貢寮是不錯的選擇。新北市貢寮區位於台灣東北角，擁有特殊的海岬、海灣地...

春節連假去哪玩！北市這處社宅有超大網美景點

春節連假何處去，大小朋友不妨來北市社宅最大規模的廣慈博愛園區走春，這裡處處都是生活藝術，展示2件展期限定創作、18件永久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。