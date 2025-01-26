聽新聞
0:00 / 0:00
2026新北之戰升溫！過年發福袋尬場拚人氣
今年是農曆春節9天連假的第二天，政治人物過年沒停下腳步，透過發福袋、參香等行程與民眾互動。隨著2026新北之戰升溫，藍綠母雞、有意參選的要角將藉由發福袋行程比拚人氣，把握和選民互動機會增加好感度。
新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。
侯友宜小福袋內裝是一枚10元硬幣，外觀延續以往的大紅色搶眼設計，封面5個錢幣代表五福臨門，用閩南語發音「五錢」就是「有錢」。內頁還有9個五枚錢幣組合成的喜慶燈籠，代表「九五錢、很有錢」。今年新北市春聯「蛇福泰吉」頗受青睞，侯友宜說，春聯閩南語諧音「全有賺錢」，也可以念賺錢全有、錢全有賺。
過年期間政治人物藉著發福袋、進廟參香與民眾互動搏感情，也是測試人氣、展現能量的機會。包含賴清德德統、民進黨秘書長林右昌、新北市長侯友宜等人皆安排在多場在新北境內走春發福袋行程。
有意投入2026新北市長一役的新北市副市長劉和然過年也沒停下腳步，原本有意和侯市長合體發福袋，但考量行程時間，最後改為各自規畫發福袋行程。劉和然預計年初三到三重、年初四到蘆洲、年初五安排永和、中和等，到當地信仰中心參香，也和市民博感情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言