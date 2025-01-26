2026新北之戰升溫！過年發福袋尬場拚人氣

今年是農曆春節9天連假的第二天，政治人物過年沒停下腳步，透過發福袋、參香等行程與民眾互動。隨著2026新北之戰升溫，藍綠母雞、有意參選的要角將藉由發福袋行程比拚人氣，把握和選民互動機會增加好感度。

新北市長侯友宜從初一至初四排滿發福袋行程，橫跨多個行政區，侯說，今年福袋外觀是5個錢幣代表五福臨門，用閩南語說「五錢」就是「有錢」。

侯友宜小福袋內裝是一枚10元硬幣，外觀延續以往的大紅色搶眼設計，封面5個錢幣代表五福臨門，用閩南語發音「五錢」就是「有錢」。內頁還有9個五枚錢幣組合成的喜慶燈籠，代表「九五錢、很有錢」。今年新北市春聯「蛇福泰吉」頗受青睞，侯友宜說，春聯閩南語諧音「全有賺錢」，也可以念賺錢全有、錢全有賺。

過年期間政治人物藉著發福袋、進廟參香與民眾互動搏感情，也是測試人氣、展現能量的機會。包含賴清德德統、民進黨秘書長林右昌、新北市長侯友宜等人皆安排在多場在新北境內走春發福袋行程。