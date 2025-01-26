瓦斯漏氣1年通報逾萬件？ 北市曝原因..50年老管明年全汰換

台北市瓦斯管線漏氣通報，據議員調閱資料發現，北市全市每年竟有高達1萬多件瓦斯漏氣通報，則老舊社區通報多，但非早期發展的內湖區，漏氣通報件數也高，光一年有3千多件，質疑市府若將漏氣推給家戶內軟管老舊，恐市府也要「漏氣」。產發局表示，之所以一年通報上萬件是因誤報及重複通報，剔除後年約1千5百件瓦斯漏氣案。

李明賢調閱資料發現，台北市12個行政區的瓦斯管線漏氣通報，每年都有逾一萬多件，不過前年至去年較異常的是，內湖一年漏氣通報暴增1千多件，暴增比例高，其他行政區除士林區漏氣通報增加，其他行政區幾乎都是下降。質疑瓦斯漏氣應該與老舊社區較有關係，北市府數據應該要找出原因，否則每次發生漏氣事件，民眾都相當恐慌。

北市產發局表示，後來調查每年通報有一萬多件，發現很多都是重複通報或誤報，剔除誤報及重複通報，台北市的瓦斯漏氣件數，110年有1685件、111年1767件、112年1765件、去年113年約1600件，因大台北瓦斯還沒匯整數據進來。

至於內湖區的瓦斯漏氣，112年萬2366件、113年1966件排除重複通報，112年412件、113年265件，並沒有暴增。分析漏氣原因，多是管線老舊占最多，其次是施工不慎挖到管線導致漏氣。

對於台北市每年還是有一千多件瓦斯漏氣事件，北市產發局公用事業科長呂榮琦表示，分析漏氣原因，表外管線部分多為管線老舊，北市府會逐年計畫性汰換老舊管線；至於家戶內的表內管線漏氣，北市府也會加強向用戶宣導，注意管線安全。目前也都有排定定期檢查，商業用戶一年一次，一般用戶兩年一次，冬季也會加強定期檢查。

產發局表示，北市府都有在積極進行老舊瓦斯管線汰換，不過李明賢發現，目前北市府儘管在積極進行老舊瓦斯管線汰換，但50年以上管線未汰換多集中在老舊社區，產發局回應，未汰換管線中，部分因涉及私地，正持續積極協調，部分因路權管制，俟管制解除辦理積極辦理汰換，以維護用氣安全。

呂榮琦說，目前北市府的老舊管線汰換計畫，會由4家瓦斯公司提出每年的汰換計畫，包括50年以上管線計畫性汰換、及漏氣等突發非計畫性汰換，除非是家戶不願被汰換，近年各瓦斯公司都有百分之百達成。至於目前北市府目標是針對民國69年前、也就是50年以上老舊管線汰換，於民國115年前汰換完成；44至35年的老舊管線，目標民國120年之前完成汰換。