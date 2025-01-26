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新北捷運聯開宅 民代促以租代售

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北境內捷運有40處聯開案，民代要求分回住宅以出租代替出售。圖為環狀線板橋站。記者李定宇／攝影
新北境內捷運有40處聯開案，民代要求分回住宅以出租代替出售。圖為環狀線板橋站。記者李定宇／攝影

新北市捷運路網大舉興建，捷運共構聯合開發大樓共40處，分回樓地板面積比例是市民重大資產，目前可計算的分回權利19處就破千億，尚未計算21處。捷運局長李政安表示，部分住宅可能須依財務計畫出售，議員黃淑君要求改出租照顧居住權益。捷運局回應，會進一步評估。

新北捷運聯開案，40處權利分配上看2千億元。已完成分配的秀朗橋站、景平站、連城錦和站及中和高中就有167.6億元。正在執行分配的包括板新、板橋、媽祖田、三峽、北大等10處聯開案共400億元。

其他還有15處進行開發財務評估及招商文件，包括環狀線橋和站、新埔民生站、新北產業園區站，淡海輕軌淡水行政中心站、三鶯線龍埔站暨機廠等。辦理都市計畫變更6處，包括土城樹林線、汐東線將於都市計畫發布實施後續辦開發作業。

聯開案配回面積包括辦公室、店面、住宅等，黃淑君說，住宅部分應該以出租代替出售，不僅能挹注資金也提供民眾租屋選擇。

李政安表示，店面跟辦公室以出租為主，住宅部分根據財務計畫，公共債務審查委員會若認為需要償還就適度出售。

捷運局說明，分回的樓地板面積非屬公益設施空間部分，須兼顧捷運興建時採融資借款籌措的捷運建設自償性經費還款與利息，優先將店面及辦公室出租，至於住宅出售或出租會進一步評估。

新北捷運 財務

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