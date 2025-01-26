新店第三公墓「安坑刑場」 文資列追蹤

新北市新店第三公墓將禁葬，地方文史團體憂墓區內曾有的「安坑刑場」消失，提報登錄史蹟。新北文化局表示，審查會決議列冊追蹤，後續於6個月內提送文資會審議；新北殯葬處補充，民眾指稱地點可能不在公墓範圍內，還待文化局最後判定。

新北多區公墓陸續綠化，其中新店第三公墓近期將全面禁葬，地方有聲音盼遷葬並綠化或開發，不過該園有區域曾為「安坑刑場」，曾槍決涉二二八事件的湯守仁和當時的嘉義縣前吳鳳鄉長高一生等人；在地文史團體發起連署盼全區保留，並立即啟動文資保存審議程序。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋表示，連署過程中獲上千民眾支持，保存安坑刑場是台灣轉型正義重要的一環，該處是人權教育的重要場地，也是人權廊道中的「終點站」；目前雖列冊追蹤，但下一步「通過史跡保存」才是最重要一步。

文化局回應，安坑刑場經民眾提報登錄史蹟，文化局於2024年10月4日辦理文化資產保存價值會勘，並於12月12日開審查會決議列冊追蹤，將提送文資審議會審議。

殯葬處補充，民眾所稱新店第三公墓現址沒有明確元素及範圍可認定刑場，墳墓全區分為私有地及公家，其實第三公墓的範圍在更高處，民眾指稱範圍可能不在第三公墓中，不過最終情況還是要看文化局最後判定。

吳柏瑋另提到，近期立法院刪除人權與轉型正義處相關業務及人權教育預算，可能未來若即便地方有心修復相關遺址，也可能陷入沒錢修繕窘境，恐造成地方政府執行上的困擾。