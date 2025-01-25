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烏來泰雅民族博物館免費走春體驗

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市烏來泰雅民族博物館特別於大年初二至初五（1月30日至2月2日）精心籌劃一系列活動，包括傳統樂舞展演與泰雅編織DIY體驗，結合現正於館內一樓展出的「地球自造野菜香」特展，邀請民眾在欣賞樂舞、體驗工藝的同時，深入探索泰雅文化的深厚底蘊。

春節期間，每日上午10時及下午2時，泰博館將安排專業導覽，為遊客介紹泰雅族的歷史文化與館內珍貴藏品。此外，每日下午3時接續推出深受民眾歡迎的「編織DIY體驗活動」，現場報名限額15人，讓您親自動手編織，感受泰雅族精湛的工藝魅力。除此之外，1月30日（四）與2月1日（六）下午2時至2時30分，館前廣場將舉辦「原住民族樂舞展演」，以烏來當地傳統樂舞文化迎接新年，為現場增添熱鬧氣氛。

泰博館內同步展出的「地球自造野菜香」特展，是由「野菜教母」阿美族Dongi Kacaw吳雪月策展，透過野菜圖鑑、手繪插畫展牆及聞香窗台，讓民眾在視覺與嗅覺上雙重體驗原住民族的自然智慧。此外，展場也免費提供野菜食譜小卡，邀請大家將這份來自山海的原味，融入日常飲食中。

　　新北市原民局局長 Siku Yaway 林瑋茜表示，本次泰博館的各項春節活動，融合了文化展演與手作體驗，期待讓更多民眾進一步認識泰雅文化，並共同感受春節的喜樂與文化的力量。

聚傳媒

原住民族 春節

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