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北市南門市場人氣旺 民眾搶買年貨水洩不通

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北市「南門市場」，是許多家庭年貨採購的首選地。今年改建完成後的南門市場以嶄新的面貌迎接大家，從乾貨、醃漬品，到傳統的祭祀用品與伴手禮，讓採買年貨變得省時又省力。記者林俊良／攝影
台北市「南門市場」，是許多家庭年貨採購的首選地。今年改建完成後的南門市場以嶄新的面貌迎接大家，從乾貨、醃漬品，到傳統的祭祀用品與伴手禮，讓採買年貨變得省時又省力。記者林俊良／攝影

春節年假第一天，搶買年貨的民眾，把台北採購年貨的好去處「南門市場」擠得水洩不通。改建後的市場煥然一新，乾淨明亮的環境，搭配琳瑯滿目的南北味美食，更是尋找傳統年味的最佳地點。

位於台北市大安區的「南門市場」，是許多家庭年貨採購的首選地。今年改建完成後的南門市場以嶄新的面貌迎接大家，市場內部環境更加整潔明亮，動線規劃更為便利，讓消費者無論採買南北貨、過年零食，還是品嚐傳統熟食，都能擁有舒適的購物體驗。

各式南北貨一應俱全，從乾貨、醃漬品，到傳統的祭祀用品與伴手禮，讓採買年貨變得省時又省力。從金華火腿、南京板鴨到寧波年糕、酒釀湯圓，這裡匯聚了各地的傳統美食，不僅讓人可以一次買齊過年的所有食材，還能感受台灣傳統市場的濃厚人情味。

台北採購年貨的熱門去處「南門市場」各攤位生意火熱，賣家應接不暇，工讀生只能直接在攤位前找時間空檔，以簡單的飯糰果腹。記者林俊良／攝影
台北採購年貨的熱門去處「南門市場」各攤位生意火熱，賣家應接不暇，工讀生只能直接在攤位前找時間空檔，以簡單的飯糰果腹。記者林俊良／攝影
春節年假第一天，搶買年貨的民眾，把台北「南門市場」擠得水洩不通。改建後的市場煥然一新，乾淨明亮的環境，搭配琳瑯滿目的南北味美食，是尋找傳統年味的最佳地點。記者林俊良／攝影
春節年假第一天，搶買年貨的民眾，把台北「南門市場」擠得水洩不通。改建後的市場煥然一新，乾淨明亮的環境，搭配琳瑯滿目的南北味美食，是尋找傳統年味的最佳地點。記者林俊良／攝影
為搶買名星年貨的民眾，人潮排到「南門市場」大門口外。記者林俊良／攝影
為搶買名星年貨的民眾，人潮排到「南門市場」大門口外。記者林俊良／攝影

年貨 美食 食材

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