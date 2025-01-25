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北市南門市場人氣旺 民眾搶買年貨水洩不通
春節年假第一天，搶買年貨的民眾，把台北採購年貨的好去處「南門市場」擠得水洩不通。改建後的市場煥然一新，乾淨明亮的環境，搭配琳瑯滿目的南北味美食，更是尋找傳統年味的最佳地點。
位於台北市大安區的「南門市場」，是許多家庭年貨採購的首選地。今年改建完成後的南門市場以嶄新的面貌迎接大家，市場內部環境更加整潔明亮，動線規劃更為便利，讓消費者無論採買南北貨、過年零食，還是品嚐傳統熟食，都能擁有舒適的購物體驗。
各式南北貨一應俱全，從乾貨、醃漬品，到傳統的祭祀用品與伴手禮，讓採買年貨變得省時又省力。從金華火腿、南京板鴨到寧波年糕、酒釀湯圓，這裡匯聚了各地的傳統美食，不僅讓人可以一次買齊過年的所有食材，還能感受台灣傳統市場的濃厚人情味。
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