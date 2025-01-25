快訊

姚慧珍曝劉寶傑4不原則 18年來「與世隔絕」：王寶釧都活得比他有色彩

幸運兒是你嗎？到7-11吃喝 2人中統一發票千萬大獎

台中知名飯店疑集體食物中毒 逾15人上吐下瀉塞爆急診

聽新聞
0:00 / 0:00

年夜飯全雞需求大增 新北工廠私宰5百肉雞、排髒水最高罰3百萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
稽查員投藍色示蹤劑確認水流向。圖／環保局提供
稽查員投藍色示蹤劑確認水流向。圖／環保局提供

農曆新年年夜飯全雞上桌，代表全家團圓也含有去舊迎新、有頭有尾的含意，過年期間肉雞需求旺盛，新北市環保局日前查獲食品加工廠內私宰活雞，現場雞隻數量約5百隻，且排放未經處理廢水，依水汙法告發最高罰300萬。

日前有民眾向議員陳明義反映觀音坑溪疑似遭排放廢汙水，環保局稽查發現上游溪面累積大量油脂性殘留汙染物，並於五股區凌雲路三段查獲食品加工廠有雞隻私宰情形，且未妥善處理廢水就將廢水及動物油脂排放至觀音坑溪。

環保局表示，過年期間肉雞需求大增，現場目測宰殺雞隻約5百餘隻，本月23日派員前往觀音坑溪稽查，水色呈白色混濁，河面上疑似有油脂類殘留物或機械金屬加工清洗機台所排出汙水。

稽查員24日再次前往觀音坑溪沿線追查，溪面上仍累積大量油脂性殘留汙染物，往上游追查於五股區凌雲路三段內查獲處理雞肉冷凍、烹煮的食品加工廠，但進行私宰雞隻，稽查該工廠未妥善處理廢水，將廢水及動物油脂經清洗平台排水管線排放至觀音坑溪內，違反水汙染防治法當場告發，責令限期改善完成，最高處300萬元罰鍰。

雞隻私宰涉及違法部分，農業局表示若經查獲違法屠宰屬實，將依違反畜牧法規定，擅自於屠宰場外屠宰家畜、家禽，依照查獲違法屠宰隻數裁罰2至10萬元。

日前有民眾向議員陳明義反映觀音坑溪疑似遭排放廢汙水，環保局稽查發現上游溪面累積大量油脂性殘留汙染物。圖／環保局提供
日前有民眾向議員陳明義反映觀音坑溪疑似遭排放廢汙水，環保局稽查發現上游溪面累積大量油脂性殘留汙染物。圖／環保局提供
稽查員投藍色示蹤劑確認水流向。圖／環保局提供
稽查員投藍色示蹤劑確認水流向。圖／環保局提供

污水 環保局

延伸閱讀

年夜飯怕浪費硬吃傷腸胃 營養師教健康進食法

春節到，年夜飯英文是reunion dinner，還有更多年節英文用語，快來看怎麼用

團圓年夜飯 營養師：備孕或懷孕初期 應避冷盤生菜

年夜飯減價1成 預訂增3倍 預製菜走俏 非遺美食受熱捧

相關新聞

年夜飯全雞需求大增 新北工廠私宰5百肉雞、排髒水最高罰3百萬

農曆新年年夜飯全雞上桌，代表全家團圓也含有去舊迎新、有頭有尾的含意，過年期間肉雞需求旺盛，新北市環保局日前查獲食品加工廠...

北市南門市場人氣旺 民眾搶買年貨水洩不通

春節年假第一天，搶買年貨的民眾，把台北採購年貨的好去處「南門市場」擠得水洩不通。改建後的市場煥然一新，乾淨明亮的環境，搭...

墾丁、劍潭活動中心引議…救國團：依法租用 無私自封路

救國團今天對近期墾丁和劍潭活動中心相關議題和現況做出說明，救國團表示，各中心土地一切依法並配合政府政策租用...

春節連假第一天 新北市集、賣場周邊現零星交通壅塞

春節連假開跑，新北市長侯友宜今天到新北交通戰情室視察指出，假期拉長，返鄉車潮預計下午才會湧現，不過目前部分市場、大賣場等...

影／新北40處捷運聯開案分回破千億 民代要求住宅出售改出租

新北市捷運路網大舉興建，捷運共構聯合開發大樓分回比例是市民重大資產，目前可計算的分回權利19處就破千億，尚未計算21處。...

2025台北燈節攜手宮廟打造「台北小Q」小提燈

「2025台北燈節」將於2月2日盛大開幕！臺北市政府觀光傳播局表示，今年攜手17間宮廟合作，推出燈飾妝點、小提燈及發財金發放，或舉辦猜燈謎、吃湯圓活動等感受節慶魅力。另也將發放以蛇為主題的限量「台北小

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。