年夜飯全雞需求大增 新北工廠私宰5百肉雞、排髒水最高罰3百萬

農曆新年年夜飯全雞上桌，代表全家團圓也含有去舊迎新、有頭有尾的含意，過年期間肉雞需求旺盛，新北市環保局日前查獲食品加工廠內私宰活雞，現場雞隻數量約5百隻，且排放未經處理廢水，依水汙法告發最高罰300萬。

日前有民眾向議員陳明義反映觀音坑溪疑似遭排放廢汙水，環保局稽查發現上游溪面累積大量油脂性殘留汙染物，並於五股區凌雲路三段查獲食品加工廠有雞隻私宰情形，且未妥善處理廢水就將廢水及動物油脂排放至觀音坑溪。

環保局表示，過年期間肉雞需求大增，現場目測宰殺雞隻約5百餘隻，本月23日派員前往觀音坑溪稽查，水色呈白色混濁，河面上疑似有油脂類殘留物或機械金屬加工清洗機台所排出汙水。

稽查員24日再次前往觀音坑溪沿線追查，溪面上仍累積大量油脂性殘留汙染物，往上游追查於五股區凌雲路三段內查獲處理雞肉冷凍、烹煮的食品加工廠，但進行私宰雞隻，稽查該工廠未妥善處理廢水，將廢水及動物油脂經清洗平台排水管線排放至觀音坑溪內，違反水汙染防治法當場告發，責令限期改善完成，最高處300萬元罰鍰。

雞隻私宰涉及違法部分，農業局表示若經查獲違法屠宰屬實，將依違反畜牧法規定，擅自於屠宰場外屠宰家畜、家禽，依照查獲違法屠宰隻數裁罰2至10萬元。