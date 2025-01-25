墾丁、劍潭活動中心引議…救國團：依法租用 無私自封路

救國團各活動中心皆依法租用及使用，歡迎各界了解事實並理性討論。

救國團今天對近期墾丁和劍潭活動中心相關議題和現況做出說明，救國團表示，各中心土地一切依法並配合政府政策租用，絕無私自封路違規佔用，其中墾丁青年活動中心所使用之土地均為依法租賃，該區道路並非「封路」，而是為維護場域安全及管理需求，採取控管進出方式，並非禁止民眾通行。若相關單位有交通改善規劃需求，救國團將秉持合作態度，積極配合政策調整。救國團一直以來秉持「依法使用、配合政策」的原則，劍潭青年活動中心與墾丁青年活動中心的土地使用，救國團均依規定向政府繳納租金，絕無違規占用或私自封路情況。

另劍潭青年活動中心座落於風景特定區，關於「既成道路」規劃部分，救國團強調，中心範圍內的道路目前為台北市政府管理，相關單位有交通需求，救國團樂意全力配合，並以公眾利益為最高原則，協助緩解當地交通壅塞問題。

救國團表示，各項工作多年來秉持服務社會、促進全民休閒教育的宗旨，所經營的青年活動中心均開放青年、學子及公益使用，提供住宿、休閒、教育等多元服務，致力於創造更好的公共利益環境。對於任何質疑，救國團歡迎外界進一步了解事實並進行理性討論。

救國團也重申將一如既往配合政府政策，秉持公益精神服務社會，並呼籲媒體報導時應基於事實，避免片面解讀影響公眾觀感。