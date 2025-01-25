春節連假第一天 新北市集、賣場周邊現零星交通壅塞

春節連假開跑，新北市長侯友宜今天到新北交通戰情室視察指出，假期拉長，返鄉車潮預計下午才會湧現，不過目前部分市場、大賣場等地區上午開始出現人潮，致零星路段壅塞，國五南下也已出現車潮，要求交通單位對今年國道採取的精準儀控，是否導致影響市區道路，做好聯繫與排除。

交通局長鍾鳴時指出，春節連假9天，新北天氣先雨後晴，國5和台64、65銜接國1、國3從昨天到今天上午，尚未出現返鄉車潮，甚至車流較平常人還要少，雖然提早 3 天放假分散了返鄉車潮，國道南下下午開始仍可能在尖峰時段出現壅塞。不過今天上午大型賣場周邊出現採買年貨的人潮、車潮。

鍾鳴時說，高公局研判今年南下車流集中在初一至初三，初二會出現最大量，預估可達71百萬延車公里，是平日的1.5倍，北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估到76百萬延車公里；雙向高峰則在初三出現。

交通局專委林昭賢指出，新北市區道路擁塞路段集中在寺廟、風景區及百貨商場，除傳統年貨市場，

汐止、中和、新莊大型美式賣場，林口三井outlet、新店裕隆城等，也會出現人潮與車潮，各參拜地點還有風景區，也會在這幾天陸續出現人潮。

目前重點區域九份老街將啟動交通管制，警察局將動態交通疏導，而交通局也將加派公車疏運，另外天元宮櫻花季22日開跑，也將實施道路管制，與公車接駁；2月1日新北燈會點燈，大都會公園捷運及公車都加彈性加開班次。

侯友宜表示，這幾天濕冷，預計初一開始天氣轉晴，新北景點眾多，勢必會迎來大批人潮，另外傳統廟宇與風景區等，交通局與警察局預置警力都要做好準備，有任何狀況都要立刻排除。

侯友宜也說，這次國道採取「精準」儀控，是否會影響平面市區道路，要求相關單位密切與國道聯繫；風景區也會啟動儀表板管控，停車場何時管制，都要告訴民眾。

侯友宜說，國五南下現在已經有點塞了，注意這幾天南下車流， 希望在市府同仁努力下，讓市民開心出門平安回家。