雙北擺脫行人地獄 訂出年度目標

雙北盼擺脫行人地獄，北市交通局訂出年度目標，車禍24小時內死亡人數（A1類）要從去年57人降到51人，市長蔣萬安也強調，事故30日內死亡人數要降到百人以下。新北交通局指出，去年死亡交通事故逾148人，要降低至125人。

北市交通局昨在道安會報預告今年度交通目標，重點放在「我看見你、你看見我See&Be seen」行人要專心過馬路、駕駛要仔細看行人，因此會跨局處合作，包含在校園活動、教案宣導，並呼籲駕駛減少暗色隔熱紙，道路工程退縮行穿線及路口植栽，打造人車容易環境。

交通局指出，以國家道路交通安全綱要計畫降低事故15％為準，A1事故人數前年為61人、去年為57人，今年要降到51人。另外，事故30日死亡人數，前年109人、去年為103人，今年目標降到92人。行人A1事故前年為23人、去年為21人，今年要降低到19人。行人30日內事故死亡人數，前年為37人、去年為34人，目標今年降低到31人。

交通局指出，去年交通死傷事故車種，機車75.8％為大宗，且死傷事故類型為側撞33％，原因又以恍神、心不在焉的15％最高，行人死傷事故類型為穿越道路的68％最高。

出席的道安委員、淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙說，「See&Be seen」要強調大眾自己雙眼去看路況的重要性，尤其國小五、六年級小朋友，如何注意轉彎車輛車速減慢等狀況。

蔣萬安裁示，新年度訂定的具體目標，修正內容再彙報交通部，尤其是30日死亡人數要降低到百人以下。

新北目標今年死亡人數目標降至125人，去年死亡車禍主要肇為未注意車前76件最多、以年齡區分又以65歲以上共55人最多。

警方表示，高齡族群是防制事故重點對象，持續要求各分局針對高齡者不良用路習慣如行人違規，以及其他用路人易危害高齡者違規行為如不停讓行人、違規停車及道路障礙等加強取締。