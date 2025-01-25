捷運萬大二期中段流標 捷運局：覓潛力廠商

新北市捷運路網許多標案苦無廠商投標，土城樹林線CQ880過去流標4次後拆成A、B標，其中CQ880B招標2次都流標。議員擔心標不出去，先動工的樹林段完工也沒用，要求捷運局加速辦理；捷運局表示，會努力尋找潛在廠商。

土城樹林線興建路段由萬大線一期興建路段沿土城金城路至樹林，終點與捷運新莊線迴龍站相接，工程原分CQ880及CQ890標，CQ890標2022年以180億餘元決標開工，CQ880標拆分招標，CQ880A在前年12月1日以115億餘元決標，去年3月開工；CQ880B至今仍未標出。

CQ880B標範圍沿土城區金城路右轉中華路，沿城林大橋南側跨越大漢溪後，至板橋區溪城路LG14車站往樹林方向，這個標案位在CQ880A與CQ890中間，CQ880B未標出，CQ890段做好也只能往新莊走。

議員蘇泓欽批評，捷運局雖表示會力拚如期通車，但工程延宕已成事實，勢必影響整體完工時程；CQ880B已歷經多次流標令人擔憂，捷運局應積極解決招標問題，加速工程進度。

新北市捷運局表示，今年1月20日已第3次公告招標，預算金額118億餘元較第二次招標增加約1億，將於2月27日開標，捷運局會持續努力尋找潛在廠商，盡快將工程標出。