板橋空品區元月上路 逾2萬輛車違規先勸導

新北市板橋雙子星空氣品質維護區元月上路，管制出場5年以上燃油機車、3年以上柴油大客貨車、小型柴油車與柴油引擎施工機具，環保局估計有1萬8千輛未檢定機車與3500輛高汙染柴油車駛入，目前仍在宣導期，上半年預計春節後先寄發勸導單，提醒車主盡速檢驗，以免受罰。

新板特區是新北重要政經中心，環保局2022年在板橋公車站及板橋轉運站設立「板橋雙站」實施第一期空氣品質維護區，透過車牌辨識系統採全時段管制方式管制柴油大客車，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。

今年元旦擴大管制範圍，延伸擴大從府中到新埔捷運站間區域，範圍包含民生路二段、文化路一段至南門街、館前西路與中山路一段至中山路二段，面積是第一期的50倍，即所謂「板橋雙子星區」。

上述車輛進入此區需定期排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依空汙法處車輛使用人或所有人500元至6萬元罰鍰，並要求改善，未改善者得按次處罰至改善為止。

環保局表示，板橋雙站每年約15萬輛大客車通行，近3年來行經車輛幾乎都符合規定，截至去年底僅告發70輛；另經統計，板橋雙站空維區管制1年後，PM2.5削減量約0.4公噸，NOx（氮氧化物）約22公噸。

環保局補充，雙子星空品區也將小型柴油車納入管理，但新北物流業興盛，為避免衝擊產業，採按出廠年份分3階段納管，第一階段今年起管制2006年9月30日前出廠車輛；第二階段從2027年起納管2011年12月31日前出廠車輛，第三階段2029年起納管所有期別的柴油小貨車。