搶攻年輕人 立委蘇巧慧辦民主培力營「一群人才走得遠」

民進黨立委蘇巧慧去年當選新北市黨部主委後，全力布局搶攻年輕人支持，今年舉辦「2025新北民主培力營」，湧入破百位學員報名參加，今天營隊舉行結業式，蘇巧慧說，就任主委以來，她用實際行動讓黨部年輕化，透過各種活動讓年輕世代更了解民進黨，希望學員們能結交更多志同道合朋友，一起為台灣民主努力「一個人走得快，一群人才走得遠」。

蘇巧慧表示，這三天兩夜她看見大家從第一天有點生疏，到今天已經有說有笑，營隊把志同道合的人聚在一起，為了同一個目標而努力，有許多年輕朋友在參與營隊後，認識一輩子的好朋友，甚至是找到改變一生志業的時刻，就連新北市黨部執行長高碩呈，過去其實也是從民進黨的青年營隊出身，最後才加入成為民進黨的一份子。

蘇巧慧指出，去年年中她接下民進黨新北市黨部主委的職務之後，一直遵照著賴清德主席的指示，要讓整個黨部年輕化，讓更多的年輕世代更了解民進黨這個已經30多歲的政黨，當初是如何一步一步打破威權、推開民主大門，走到現在自由、民主、法治、人權的社會，透過這次營隊，也希望能讓更多年輕世代結交志同道合的朋友，達成賴清德主席指派的任務。

蘇巧慧說，我們不忘記過去，但必須展望新的未來，希望大家都可以突破同溫層，用創意的方式，願意用多元的溝通管道去接觸每一個人，讓更多人知道自己所想傳達的理念是什麼。

蘇巧慧指出，一個人走得快，一群人才走得遠，很高興能在新北民主培力營找到50位志同道合的新朋友，她也希望這不只是第一屆，如果大家覺得還不錯，也可以給予籌備的團隊一點鼓勵，未來黨部也會努力繼續辦下去。

新北市黨部表示，今日舉辦結業成果發表，讓各小組針對各自所關心的議題，以舉辦「模擬記者會」的形式呈現，從採訪通知、發言參考資料到記者會文宣手板，各小隊無不卯足全力準備，發表當下其他人也紛紛辦演起記者提問，架式十足。

蘇巧慧表示，營隊雖然只有短短兩天半，但知識密度非常高，希望不論學員未來有無投入政治工作，都能從營隊中學到收穫，繼續維持對公共議題的關心與熱情。

本次營隊由新北市黨部青年黨工，宣傳組組長蕭向洋發想規劃，新北市黨部青年發展委員會會長陳韋任、廖薇瑄、鄭式妘帶領青展會一起執行，也在成果發表會特別邀請文化總會秘書長李厚慶擔任評審。