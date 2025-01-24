快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

擺脫行人地獄 市長蔣萬安下令：車禍30日內死亡要降到百人以下

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安裁示，新年度訂定的具體目標，待交通局與各單位委員意見逐項檢視後，修正內容再彙報中央交通部。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安裁示，新年度訂定的具體目標，待交通局與各單位委員意見逐項檢視後，修正內容再彙報中央交通部。記者邱書昱／攝影

台北市交通局今天在道安會報預告今年度交通目標，以國家道路交通安全綱要計畫降低事故15％為準，A1類（車禍當下或車禍發生24小時內死亡）要降到51人、行人A1要降到19人，事故30日死亡人數，今年目標降到92人。

市長蔣萬安裁示，新年度訂定的具體目標，待交通局與各單位委員意見逐項檢視後，修正內容再彙報交通部，尤其是30日死亡人數要降低到百人以下。

交通局表示，A1事故人數前年為61人、去年為57人，今年年要降低到51人。另外，事故30日死亡人數，前年109人、去年為103人，今年目標降到92人。

行人A1事故前年為23人、去年為21人，今年要降低到19人。行人30日內事故死亡人數，前年為37人、去年為34人，目標今年降低到31人。

交通局報告指出，去年交通死傷事故車種，機車75.8％為大宗，且死傷事故類型為側撞33％，原因又以恍神、心不在焉的15％最高，次之為未保持行車安全距離的12.5％，年紀以18歲到24歲最高。

另外，行人死傷居次，年紀多是65歲以上，事故類型為穿越道路的68％最高，原因則是以未依標誌、標線穿越道路車輛未依規定暫停讓行人先行。

交通局表示，今年度重點放在「我看見你、你看見我See&Be ssen」行人要專心過馬路、駕駛要仔細看行人，因此會跨局處合作，包含在校園活動、教案宣導，並呼籲駕駛減少暗色隔熱紙，道路工程退縮行穿線及路口植栽，打造人車容易環境。

交工處說明，交通安心型計畫由不同局組統籌，細分為35項執行數量，包含道路號誌、道路工程、人本道路設計及大車轉彎安全的4大主軸。同時訂定具體目標數字，包含機退、環保局取締、清除固定障礙等計算，以及今年度公車會全面加載ADAS駕駛輔助系統。

另外，交工處也盤點113年尚未達標的計畫，包含騎樓整平、行穿線彩繪標誌等，預計2月完成。

出席的道安委員、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，北市機車死傷大宗的18到24歲族群中，雖然計畫到大專院校宣導，但是非大專生其實更嚴重，應該思考如何進行宣導。

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙發現，整體30日死亡人數從112年到113年都維持在109、103人，呼籲要將目標調降到百人以下。另外，「See&Be ssen」要強調大眾自己雙眼去看路況的重要性，尤其國小五、六年級小朋友，如何注意轉彎車輛車速減慢等狀況。

交通局長謝銘鴻回應交通委員建議，針對18歲到24歲非大專院校學生如何有效宣導思考，以及車輛張貼過暗的隔熱紙，也容易造成看不見路人的視覺障礙。

蔣萬安也說，執行計畫當中的減少路側障礙物、照明、科技執法等訂定目標比去年低，需要重新檢討。

死亡 行人

延伸閱讀

中正區原民大樓傳傾斜？ 市長蔣萬安澄清：鑑定未傾斜

陽明山浪漫花季結合「迪士尼公主風」 蔣萬安：告白不成功來找我

影／2025陽明山花季今揭幕 蔣萬安邀民眾上山賞花

春節前線消防員堅守崗位執勤 市長蔣萬安慰勤勉勵

相關新聞

擺脫行人地獄 市長蔣萬安下令：車禍30日內死亡要降到百人以下

台北市交通局今天在道安會報預告今年度交通目標，以國家道路交通安全綱要計畫降低事故15％為準，A1類（車禍當下或車禍發生2...

三重老婦人無力養2孫女生活陷困境 圓融行善團援助16萬元

新北市三重區一位老婦人，獨自照顧女兒留下的2個女兒，但老婦人領有輕度身障證明，2個孫女有發展遲緩現象，即將要去幼兒園就讀...

年假開跑運量平穩 侯友宜新北板橋車站慰勞基層

今天是春節連假最後一天上班日，傍晚不少民眾已經準備返鄉過年，新北市長侯友宜今天傍晚到板橋車站慰勞基層春節運輸員工，並發放...

春節期間不打烊 新北新月橋全天開放

長達9天的農曆春節假期即將到來，新北河濱公園一直是民眾熱門的走春景點，連接新莊板橋的新月橋更是跨越大漢溪的重要橋梁，新北市政府高灘地工程管理處預計1月25日凌晨完成新月橋主吊索更換作業，為便利通行，春

「未影響結構安全」北市原民大樓沒歪斜是掉磁磚 建管處罰6萬

北市中正區羅斯福路一段的原住民族語言研究發展基金會，今天下午1點多傳出建物大樓左傾歪斜，柱子外牆磁磚有剝落。北市建管處表...

影／原民大樓磁磚剝落 技師會勘：沒有傾斜

台北市中正區羅斯福路一段原住民族語言發展基金會大樓今天驚傳傾斜，北市府立刻派專業技師到場會勘，初步檢定沒有傾斜，但因近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。