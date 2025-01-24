擺脫行人地獄 市長蔣萬安下令：車禍30日內死亡要降到百人以下

台北市交通局今天在道安會報預告今年度交通目標，以國家道路交通安全綱要計畫降低事故15％為準，A1類（車禍當下或車禍發生24小時內死亡）要降到51人、行人A1要降到19人，事故30日死亡人數，今年目標降到92人。

市長蔣萬安裁示，新年度訂定的具體目標，待交通局與各單位委員意見逐項檢視後，修正內容再彙報交通部，尤其是30日死亡人數要降低到百人以下。

交通局表示，A1事故人數前年為61人、去年為57人，今年年要降低到51人。另外，事故30日死亡人數，前年109人、去年為103人，今年目標降到92人。

行人A1事故前年為23人、去年為21人，今年要降低到19人。行人30日內事故死亡人數，前年為37人、去年為34人，目標今年降低到31人。

交通局報告指出，去年交通死傷事故車種，機車75.8％為大宗，且死傷事故類型為側撞33％，原因又以恍神、心不在焉的15％最高，次之為未保持行車安全距離的12.5％，年紀以18歲到24歲最高。

另外，行人死傷居次，年紀多是65歲以上，事故類型為穿越道路的68％最高，原因則是以未依標誌、標線穿越道路車輛未依規定暫停讓行人先行。

交通局表示，今年度重點放在「我看見你、你看見我See&Be ssen」行人要專心過馬路、駕駛要仔細看行人，因此會跨局處合作，包含在校園活動、教案宣導，並呼籲駕駛減少暗色隔熱紙，道路工程退縮行穿線及路口植栽，打造人車容易環境。

交工處說明，交通安心型計畫由不同局組統籌，細分為35項執行數量，包含道路號誌、道路工程、人本道路設計及大車轉彎安全的4大主軸。同時訂定具體目標數字，包含機退、環保局取締、清除固定障礙等計算，以及今年度公車會全面加載ADAS駕駛輔助系統。

另外，交工處也盤點113年尚未達標的計畫，包含騎樓整平、行穿線彩繪標誌等，預計2月完成。

出席的道安委員、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，北市機車死傷大宗的18到24歲族群中，雖然計畫到大專院校宣導，但是非大專生其實更嚴重，應該思考如何進行宣導。

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙發現，整體30日死亡人數從112年到113年都維持在109、103人，呼籲要將目標調降到百人以下。另外，「See&Be ssen」要強調大眾自己雙眼去看路況的重要性，尤其國小五、六年級小朋友，如何注意轉彎車輛車速減慢等狀況。

交通局長謝銘鴻回應交通委員建議，針對18歲到24歲非大專院校學生如何有效宣導思考，以及車輛張貼過暗的隔熱紙，也容易造成看不見路人的視覺障礙。

蔣萬安也說，執行計畫當中的減少路側障礙物、照明、科技執法等訂定目標比去年低，需要重新檢討。