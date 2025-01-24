年假開跑運量平穩 侯友宜板橋車站慰勞基層

今天是春節連假最後一天上班日，傍晚不少民眾已經準備返鄉過年，新北市長侯友宜今天傍晚到板橋車站慰勞基層春節運輸員工，並發放蛇年福袋。侯友宜表示，目前板橋車站疏運情況正常，呼籲民眾年假期間走春、拜廟、郊遊可多搭乘大眾運輸。

新北市交通局表示，高鐵今年從1月23日起至2月3日為期12天的春節疏運加開南下200班、北上168班，總計368班次列車；另台鐵公司也全線加開各級列車302列次，與去年春節疏運相比，平均每日增加4706個座位數，以紓解返鄉及出遊民眾疏運需求。

侯友宜表示，今天放假第一天有很多市民朋友要回南部跟家人團聚，感謝大眾運輸服務人員與維護治安警察弟兄的服務，截至目前，交通看起很順暢，台鐵、高鐵、公車與捷運系統也增加更多班次。

侯友宜說，春節期間觀光景點、廟宇、市場都會湧進很多市民，市府除了提供完整資訊，民眾也可多利用大眾運輸，減少不便。

交通局交通安全科科長李淑惠指出，1月29日（初一）至31日（初三）每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段或改走台9線；初一至初五0時至5時國道暫停收費，也提醒用路人養足精神再開車上路，千萬不要疲勞駕駛。

新北市計程車春節加成收費自春節連假前3天起，從1月22日0時起至2月2日24時止共計12天，春節加收30元已計入跳表，與北市、基隆同步實施，請搭車民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。