老婦人無力養2孫女生活陷困境 圓融行善團援助16萬元

新北市三重區一位老婦人，獨自照顧女兒留下的2個女兒，但老婦人領有輕度身障證明，2個孫女有發展遲緩現象，即將要去幼兒園就讀，但老婦已無能力負擔，三重社福中心媒合圓融行善團，共募集16萬元，社會局後續將協助申請弱勢兒少緊急生活補助，三重分局將加強協尋老婦人的女兒。

該名老婦人說，女兒誤交損友，將與毒蟲生育的兩名孩子交由自己撫養，提起女兒誤交損友，老婦人忍不住落淚，她說女兒早已斷訊失聯，希望警方能協助尋找，至少要出面安頓孩子，讓孩子生活、讀書有著落。三重分局民防組巡佐宋振明表示，分局有關單位會再加強協尋。

三重社福中心主任張信熙表示，老婦人的女兒原有段婚姻，離婚後將兒子交由老婦人撫養，後來與男友另外生育的2名女兒，也一起交由老婦人照顧，老婦人脊椎曾受傷過，照顧上頗為吃力，全家僅剩老婦人另名兒子工作有收入賴以維持生計，評估要額外負擔幼教費用，確有困難，因此媒合圓融行善團協助。

圓融行善團得知老婦需要幫忙，以1人1千元接龍方式，共募集16萬元，今天下午由社會局副局長許秀能和圓融行善團長許誥、宋振明等人，一起將善款送至老婦人住處。