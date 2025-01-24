新北玩具銀行歲末到石門 長輩樂玩拔河、比大小

新北市玩具銀行來到石門區尖鹿馨窩長者關懷據點，應用玩具來帶領長輩動一動，從遊戲中可以看到長輩融入其中，就算是倆倆PK的遊戲對決，一旁的長輩也是吶喊加油沒有休息，新北玩具銀行就是期待透過讓長輩玩玩具的過程，訓練到手腳肌肉不退化，並且也可以刺激認知的運作。

新北玩具銀行教保員說，運用二手玩具，讓玩具重獲新生發揮不同功能，一塊不起眼的布，長輩們用腳來拔河，現場的氣氛比魷魚遊戲還熱絡，還有應景的在歲末帶來比大小、擲骰子以及心臟病等常見的遊戲，還有假鈔籌碼讓長輩好好娛樂一番，回憶以往兒時與年輕時的玩樂時光。

鹿馨窩關懷據點主任林淑芬指出，刻板印象中，玩具就是小朋友的最愛，不過其實不同的對象玩玩具，可以發揮不同的功能，小朋友可以從中學習規則與腦力的啟發，而長輩就可以延緩老化，也可以訓練認知動動腦，更加也可以在遊戲中與長輩同伴們互動增進情誼。