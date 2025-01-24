採買年貨市場交通管制 新北淡水警分局提醒防竊反詐騙

農曆新年腳步將近，淡水傳統市場人潮擁擠，過去常常發生機車騎入，人車爭道情況，因此淡水警分局，將在年貨採購的高峰期1月26日(星期日)至1月28日(星期二)每日上午8時至下午1時，針對淡水區中正路8巷、中山路129巷道路，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，也就是改成只有徒步進入。

淡水警分局表示，今年春節依往年經驗，年節前將開始湧現人潮，傳統市場採購年貨，狹小的巷道當中，人來車往，將對交通與行人安全造成影響。而對於管制後，於淡水區中正路63、65號(淡水第一信用合作社及淡水草東公共托育中心)後方河岸道路旁，也設置機車臨時停放區。另外淡水警分局員警手持宣傳看板，步行走進清水、中山兩大傳統市場，進行反詐騙及防竊宣導，提醒民眾要看緊錢包。

員警表示，這次特別發送交通安全文及自製反詐騙面紙，犯罪預防宣導團穿梭在擁擠的人群中，用提醒民眾購物時，應將背包前背靠近身體，減少被扒竊的機會。淡水警分局呼籲，春節期間若民眾舉家外出時，應加強住家防竊措施，觀光景點人潮多，應隨時留意自己隨身物品，希望大家在享受春節的歡樂氛圍時，也能守護好自己的財產安全。