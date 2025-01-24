快訊

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

採買年貨市場交通管制 新北淡水警分局提醒防竊反詐騙

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水分局員警走入傳統市場向民眾進行反詐及防竊宣導，提醒大家看緊荷包，避免財損。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水分局員警走入傳統市場向民眾進行反詐及防竊宣導，提醒大家看緊荷包，避免財損。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年腳步將近，淡水傳統市場人潮擁擠，過去常常發生機車騎入，人車爭道情況，因此淡水警分局，將在年貨採購的高峰期1月26日(星期日)至1月28日(星期二)每日上午8時至下午1時，針對淡水區中正路8巷、中山路129巷道路，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，也就是改成只有徒步進入。

淡水警分局表示，今年春節依往年經驗，年節前將開始湧現人潮，傳統市場採購年貨，狹小的巷道當中，人來車往，將對交通與行人安全造成影響。而對於管制後，於淡水區中正路63、65號(淡水第一信用合作社及淡水草東公共托育中心)後方河岸道路旁，也設置機車臨時停放區。另外淡水警分局員警手持宣傳看板，步行走進清水、中山兩大傳統市場，進行反詐騙及防竊宣導，提醒民眾要看緊錢包。

員警表示，這次特別發送交通安全文及自製反詐騙面紙，犯罪預防宣導團穿梭在擁擠的人群中，用提醒民眾購物時，應將背包前背靠近身體，減少被扒竊的機會。淡水警分局呼籲，春節期間若民眾舉家外出時，應加強住家防竊措施，觀光景點人潮多，應隨時留意自己隨身物品，希望大家在享受春節的歡樂氛圍時，也能守護好自己的財產安全。

傳統市場 春節 淡水

延伸閱讀

春節期間不打烊 新北新月橋全天開放

消保處抽查年貨大街 磅秤合格率百分之百

走春散步好去處！新北河濱公園新月橋 夜間光雕超浪漫

新北捷運公司招募！開缺92名 維修人員起薪40K

相關新聞

搶攻年輕人 立委蘇巧慧辦民主培力營「一群人才走得遠」

民進黨立委蘇巧慧去年當選新北市黨部主委後，全力布局搶攻年輕人支持，今年舉辦「2025新北民主培力營」，湧入破百位學員報名...

東北角鮑魚、白帶魚正著時 貢寮漁會出產品質有保證

東北角海域先天環境優良，孕育了豐富的海鮮寶庫，貢寮區漁會為了讓消費者享用優質的水產品，漁會精選東北角在地優質海產，有鮮凍九孔、九孔滷鮑、貢寮鮑、白帶魚等產品，讓民眾過年過節就能在家享用滿滿的海味。

各界送暖發送4個紅包 新北汐止白雲里弱勢過好年

下個星期就要過年了，為了讓弱勢家庭好過年，汐止區白雲里的里長，每年都會發起募集愛心，今年一樣和幾位善心人士、宮廟，集資做愛心，趕在過年前，發放給低收入戶及清寒家庭，每一戶4個紅包及生活物資。

年輕人志同道合做愛心 捐紅包物資助新北汐止弱勢家庭

過年前愛心滿滿，有幾位30幾歲的年輕人，一起集資做愛心，買了麵條、油及饅頭等生活物資，送給汐止的江北里及厚德里的弱勢家庭，另外，每一戶還發給600元的紅包，今年共有110個弱勢家庭受惠。

打造東北角幸福農場 吳勝福看手機學種菜樂分享

新北市貢寮區守望相助協會理事長吳勝福，三年前因緣際會下，開啟了他幸福農場之路，原本是門外漢的他，打趣說種菜全靠手機，看手機影片一步步學習種菜技巧，如今農場成果豐碩，他也將收成貢獻於靈鷲山及日照關懷據點，讓大家吃得平安又健康。

採買年貨市場交通管制 新北淡水警分局提醒防竊反詐騙

農曆新年腳步將近，淡水傳統市場人潮擁擠，過去常常發生機車騎入，人車爭道情況，因此淡水警分局，將在年貨採購的高峰期1月26日(星期日)至1月28日(星期二)每日上午8時至下午1時，針對淡水區中正路8巷、中山路129巷道路，管制時間內實施單向管制，禁止汽、機車進入管制區，也就是改成只有徒步進入，分局員警也走入傳統市場向民眾進行反詐騙及防竊宣導，提醒大家看緊荷包，避免財損。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。