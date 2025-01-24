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年輕人志同道合做愛心 捐紅包物資助新北汐止弱勢家庭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止出身出外打拼事業有成的幾位年輕人趁歲末分送紅包和物資給家鄉弱勢家戶，厚德里長和受贈長輩無不表達感謝之意。 圖／觀天下有線電視提供
汐止出身出外打拼事業有成的幾位年輕人趁歲末分送紅包和物資給家鄉弱勢家戶，厚德里長和受贈長輩無不表達感謝之意。 圖／觀天下有線電視提供

過年前愛心滿滿，有幾位30幾歲的年輕人，一起集資做愛心，買了麵條、油及饅頭等生活物資，送給汐止的江北里及厚德里的弱勢家庭，另外，每一戶還發給600元的紅包，今年共有110個弱勢家庭受惠。

過年前的江北市民活動中心好溫暖，幾位善心人士帶著生活物資及紅包，發送給里內弱勢家庭，這大約10個人的善心人士，幾位朋友志同道合做愛心，除了連續10幾年到萬華寒冬送暖，今年則是選擇到汐止，關心弱勢家庭。

善心人士蕭先生說，取之於社會用之於社會，希望可以幫助弱勢，盡自己所能做自己可以做的事情，需要幫助的人，就一些朋友想說可以替社會做一些事，大家一起集資，這次送了比較方便的，像是麵條、白米、罐頭、油，還有想說過年要到了，送個紅包600元，去買自己想要的東西。

江北里長謝祚敏表示，感謝善心人士來到里內發送物資紅包給低收入戶及中低收入戶，這群年輕人真的很有心，Ｅ世代的年輕人，從10幾年前就幾個事業有成的好朋友，一起集資做愛，到萬華寒冬送暖，煮熱湯、油飯，默默行善幫助一些弱勢，真的很感動。

厚德里長陳有諒指出，非常感謝他們，那蕭先生他們一來就覺得很面熟，原來是自己的里民，現在出外去打拼事業有成回饋鄉里，真的很棒。

弱勢家庭 朋友 紅包

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