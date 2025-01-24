年輕人志同道合做愛心 捐紅包物資助新北汐止弱勢家庭

過年前愛心滿滿，有幾位30幾歲的年輕人，一起集資做愛心，買了麵條、油及饅頭等生活物資，送給汐止的江北里及厚德里的弱勢家庭，另外，每一戶還發給600元的紅包，今年共有110個弱勢家庭受惠。

過年前的江北市民活動中心好溫暖，幾位善心人士帶著生活物資及紅包，發送給里內弱勢家庭，這大約10個人的善心人士，幾位朋友志同道合做愛心，除了連續10幾年到萬華寒冬送暖，今年則是選擇到汐止，關心弱勢家庭。

善心人士蕭先生說，取之於社會用之於社會，希望可以幫助弱勢，盡自己所能做自己可以做的事情，需要幫助的人，就一些朋友想說可以替社會做一些事，大家一起集資，這次送了比較方便的，像是麵條、白米、罐頭、油，還有想說過年要到了，送個紅包600元，去買自己想要的東西。

江北里長謝祚敏表示，感謝善心人士來到里內發送物資紅包給低收入戶及中低收入戶，這群年輕人真的很有心，Ｅ世代的年輕人，從10幾年前就幾個事業有成的好朋友，一起集資做愛，到萬華寒冬送暖，煮熱湯、油飯，默默行善幫助一些弱勢，真的很感動。

厚德里長陳有諒指出，非常感謝他們，那蕭先生他們一來就覺得很面熟，原來是自己的里民，現在出外去打拼事業有成回饋鄉里，真的很棒。