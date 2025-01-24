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各界送暖發送4個紅包 新北汐止白雲里弱勢過好年

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止白雲里弱勢貧戶在除夕前夕領到來自汐止在地人士所捐贈的四個紅包和各種愛心物資，人人帶著滿滿愛心回家過新年。 圖／觀天下有線電視提供
汐止白雲里弱勢貧戶在除夕前夕領到來自汐止在地人士所捐贈的四個紅包和各種愛心物資，人人帶著滿滿愛心回家過新年。 圖／觀天下有線電視提供

下個星期就要過年了，為了讓弱勢家庭好過年，汐止區白雲里的里長，每年都會發起募集愛心，今年一樣和幾位善心人士、宮廟，集資做愛心，趕在過年前，發放給低收入戶及清寒家庭，每一戶4個紅包及生活物資。

白雲里長陳俊地和幾位善心人士、還有里內宮廟每年這時候，總是會有錢出錢，幫助需要的人，連續十幾年來，募集愛心，並且趕在過年前，趕緊發送給里內的低收入戶及清寒家庭，寒冬送暖，讓接受的里民，都好感動。

白雲里長陳俊地表示，過年快到了，白雲里很多清寒、貧戶很難過年，有這麼多的善心人士跟社會團體來支助，真的很感謝他們，除了每戶能收到4個紅包，還有油、白米等生活物資。

包括里內的宮廟白雲石財神廟、彌勒山天道清修院，還有社區及善心人士也一起來做愛心，當天每戶發放4個紅包、還有許多生活物資，像是白米、麵條、沙拉油等等，希望有能力的人，一起幫助需要幫助的人。

低收入戶 愛心 紅包

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