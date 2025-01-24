各界送暖發送4個紅包 新北汐止白雲里弱勢過好年

下個星期就要過年了，為了讓弱勢家庭好過年，汐止區白雲里的里長，每年都會發起募集愛心，今年一樣和幾位善心人士、宮廟，集資做愛心，趕在過年前，發放給低收入戶及清寒家庭，每一戶4個紅包及生活物資。

白雲里長陳俊地和幾位善心人士、還有里內宮廟每年這時候，總是會有錢出錢，幫助需要的人，連續十幾年來，募集愛心，並且趕在過年前，趕緊發送給里內的低收入戶及清寒家庭，寒冬送暖，讓接受的里民，都好感動。

白雲里長陳俊地表示，過年快到了，白雲里很多清寒、貧戶很難過年，有這麼多的善心人士跟社會團體來支助，真的很感謝他們，除了每戶能收到4個紅包，還有油、白米等生活物資。

包括里內的宮廟白雲石財神廟、彌勒山天道清修院，還有社區及善心人士也一起來做愛心，當天每戶發放4個紅包、還有許多生活物資，像是白米、麵條、沙拉油等等，希望有能力的人，一起幫助需要幫助的人。