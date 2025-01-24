東北角鮑魚、白帶魚正著時 貢寮漁會出產品質有保證

東北角海域先天環境優良，孕育了豐富的海鮮寶庫，貢寮區漁會為了讓消費者享用優質的水產品，漁會精選東北角在地優質海產，有鮮凍九孔、九孔滷鮑、貢寮鮑、白帶魚等產品，讓民眾過年過節就能在家享用滿滿的海味。

東北角海域漁產資源豐富，除了有白帶魚、鯖魚、小卷外，也有相當優質的養殖水產「貢寮鮑」，生長在貢寮區沿海因獨特地形產生的半開放天然海水養殖池中，因對棲息水質相當挑剔，漁民堅持不用藥，讓新北「貢寮鮑」成為優質又安心的產品，每年11月至隔年3月是「貢寮鮑」的產季，是送禮的絕佳選擇。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，貢寮鮑是多年來打造的在地品牌，每到產季就是炙手可熱的產品，不論是生鮮或是滷過的都很鮮美，送禮自用兩相宜，現在也正是白帶魚的產季，這時捕獲的白帶魚尤為肥美，是貢寮漁獲中的亮點之一，來到貢寮就可以將滿滿海味一網打盡，歡迎大家過年來貢寮走走。