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打造東北角幸福農場 吳勝福看手機學種菜樂分享

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區守望相助協會理事長吳勝福無師自通成為種菜達人，每次收成的各種新鮮蔬菜都大方送給靈鳩山法師和長照中心長輩食用。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區守望相助協會理事長吳勝福無師自通成為種菜達人，每次收成的各種新鮮蔬菜都大方送給靈鳩山法師和長照中心長輩食用。 圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區守望相助協會理事長吳勝福，三年前因緣際會下，開啟了他幸福農場之路，原本是門外漢的他，打趣說種菜全靠手機，看手機影片一步步學習種菜技巧，如今農場成果豐碩，他也將收成貢獻於靈鷲山及日照關懷據點，讓大家吃得平安又健康。

一身輕裝，腳踩雨鞋，穿梭於菜園之間，他是貢寮區守望相助協會理事長吳勝福，三年前於靈鷲山擔任志工時，發願要種菜來供養山上的法師們，因此一頭栽進他的幸福農場，只見他熟練的種下菜苗，採收青江菜，白菜等等，對於田間有哪些菜更是如數家珍。

理事長吳勝福說，三年前開始種菜根本一竅不通，只能用手機來找影片學習，從涵養土地，施肥，養菜苗等等步驟他都親力親為，在這片不算小的農場裡，他都自己來，光是種苗費和肥料錢就花不少錢。

一年365天，幾乎天天都來巡菜園，就算很累、很辛苦，但他卻甘之如飴，因為是在幫佛祖做事，除了供養靈鷲山的法師們，也分享給日照關懷據點的長者們享用，讓他們吃得健康也安心。

法師 貢寮

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