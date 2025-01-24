打造東北角幸福農場 吳勝福看手機學種菜樂分享

新北市貢寮區守望相助協會理事長吳勝福，三年前因緣際會下，開啟了他幸福農場之路，原本是門外漢的他，打趣說種菜全靠手機，看手機影片一步步學習種菜技巧，如今農場成果豐碩，他也將收成貢獻於靈鷲山及日照關懷據點，讓大家吃得平安又健康。

一身輕裝，腳踩雨鞋，穿梭於菜園之間，他是貢寮區守望相助協會理事長吳勝福，三年前於靈鷲山擔任志工時，發願要種菜來供養山上的法師們，因此一頭栽進他的幸福農場，只見他熟練的種下菜苗，採收青江菜，白菜等等，對於田間有哪些菜更是如數家珍。

理事長吳勝福說，三年前開始種菜根本一竅不通，只能用手機來找影片學習，從涵養土地，施肥，養菜苗等等步驟他都親力親為，在這片不算小的農場裡，他都自己來，光是種苗費和肥料錢就花不少錢。

一年365天，幾乎天天都來巡菜園，就算很累、很辛苦，但他卻甘之如飴，因為是在幫佛祖做事，除了供養靈鷲山的法師們，也分享給日照關懷據點的長者們享用，讓他們吃得健康也安心。