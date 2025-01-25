2025台北燈節攜手宮廟打造「台北小Q」小提燈

「2025台北燈節」將於2月2日盛大開幕！臺北市政府觀光傳播局表示，今年攜手17間宮廟合作，推出燈飾妝點、小提燈及發財金發放，或舉辦猜燈謎、吃湯圓活動等感受節慶魅力。另也將發放以蛇為主題的限量「台北小Q」小提燈，燈身除繪有臺北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，台北小Q可作為筆筒」、存錢筒重複使用，結合永續理念，延續燈節美好記憶。

觀傳局指出，今年共有17間宮廟加入響應台北燈節行列，為整個臺北市增添濃厚元宵節慶氣氛，其中與3間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」，捷運西門站6號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」，以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵2025蛇年四海平安及人民幸福，皆為到訪遊客帶來新春祝福。

此外，艋舺龍山寺以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，以精美的工藝為遊客帶來新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，鼓勵傳承花燈製作技藝，更將於除夕夜發放福袋。而台北霞海城隍廟今年也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至2月12日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動，讓民眾採買逛街之餘，也能享受熱鬧年節氛圍。

觀傳局指出，在新春過年與元宵期間，宮廟響應合作除妝點美麗燈飾外，也特別提供發財金、小提燈等年節小物。另台北地下街也在2月2日至16日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈，歡迎⺠眾到訪臺北，體驗臺北現代與傳統交融的城市魅力。

觀傳局補充，小提燈將於2月9日、10日下午2時全市十二行政區限量發送，以及在台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台，也同步自2月9日至12日(元宵節)每天下午2時進行限量發放，每人限領一盞，發完為止。

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