快訊

上午6時1分台南楠西規模5.1淺層地震 3縣市最大震度4級

入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

2025台北燈節攜手宮廟打造「台北小Q」小提燈

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

「2025台北燈節」將於2月2日盛大開幕！臺北市政府觀光傳播局表示，今年攜手17間宮廟合作，推出燈飾妝點、小提燈及發財金發放，或舉辦猜燈謎、吃湯圓活動等感受節慶魅力。另也將發放以蛇為主題的限量「台北小Q」小提燈，燈身除繪有臺北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，台北小Q可作為筆筒」、存錢筒重複使用，結合永續理念，延續燈節美好記憶。

觀傳局指出，今年共有17間宮廟加入響應台北燈節行列，為整個臺北市增添濃厚元宵節慶氣氛，其中與3間宮廟合作設置燈組，包含武昌街的「城隍昇福平安橋」及沿路布置至省城隍廟的「城隍燈海隧道」，捷運西門站6號出口象徵著消災保平安的台北天后宮鑾轎燈飾「鑽轎腳」，以及寶慶路、中華路一段交接口的松山慈惠堂牌樓燈組，象徵2025蛇年四海平安及人民幸福，皆為到訪遊客帶來新春祝福。

此外，艋舺龍山寺以生肖主燈與周邊光環境妝點迎接新年；台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈，以精美的工藝為遊客帶來新春好運；松山慈祐宮則以「蛇來運轉、好運接龍」為主題打造燈籠海，並在廟前廣場舉辦學生花燈作品展覽，鼓勵傳承花燈製作技藝，更將於除夕夜發放福袋。而台北霞海城隍廟今年也攜手迪化街商圈舉辦「小龍賀年，蛇麼都好」活動，即日起至2月12日活動期間，年貨大街不僅將化身為燈區，還有團拜、發財金、小提燈發放等年節活動，讓民眾採買逛街之餘，也能享受熱鬧年節氛圍。

觀傳局指出，在新春過年與元宵期間，宮廟響應合作除妝點美麗燈飾外，也特別提供發財金、小提燈等年節小物。另台北地下街也在2月2日至16日燈節期間舉辦「台北地下接好運」，除有多樣活動與好禮外，憑每日不限金額消費發票，還可獲得限量LED小手電筒燈，歡迎⺠眾到訪臺北，體驗臺北現代與傳統交融的城市魅力。

觀傳局補充，小提燈將於2月9日、10日下午2時全市十二行政區限量發送，以及在台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台，也同步自2月9日至12日(元宵節)每天下午2時進行限量發放，每人限領一盞，發完為止。

聚傳媒

元宵節 北市 蛇年

延伸閱讀

男欠繳房屋稅及交通罰款27萬 萬里「文尼真佛」宮廟2拍

超萌！睽違6年北市恢復小提燈 「小Q」亮相發放時間地點出爐

高雄燈會小提燈網路喊價近千 陳其邁：廠商趕工中

跟宮廟借發財金600元 他還金帶千元鈔問：可否找400元？

相關新聞

雙北擺脫行人地獄 訂出年度目標

雙北盼擺脫行人地獄，北市交通局訂出年度目標，車禍24小時內死亡人數（A1類）要從去年57人降到51人，市長蔣萬安也強調，...

2025台北燈節攜手宮廟打造「台北小Q」小提燈

「2025台北燈節」將於2月2日盛大開幕！臺北市政府觀光傳播局表示，今年攜手17間宮廟合作，推出燈飾妝點、小提燈及發財金發放，或舉辦猜燈謎、吃湯圓活動等感受節慶魅力。另也將發放以蛇為主題的限量「台北小

廣角鏡／陽明山浪漫花季

2025陽明山花季昨揭幕，今年與迪士尼聯名合作，打造白雪公主、灰姑娘、美女與野獸及迪士尼城堡四大主題裝置藝術。台北市長蔣...

板橋空品區元月上路 逾2萬輛車違規先勸導

新北市板橋雙子星空氣品質維護區元月上路，管制出場5年以上燃油機車、3年以上柴油大客貨車、小型柴油車與柴油引擎施工機具，環...

捷運萬大二期中段流標 捷運局：覓潛力廠商

新北市捷運路網許多標案苦無廠商投標，土城樹林線CQ880過去流標4次後拆成A、B標，其中CQ880B招標2次都流標。議員...

搶攻年輕人 立委蘇巧慧辦民主培力營「一群人才走得遠」

民進黨立委蘇巧慧去年當選新北市黨部主委後，全力布局搶攻年輕人支持，今年舉辦「2025新北民主培力營」，湧入破百位學員報名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。