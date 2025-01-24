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春節期間不打烊 新北新月橋全天開放

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

長達9天的農曆春節假期即將到來，新北河濱公園一直是民眾熱門的走春景點，連接新莊板橋的新月橋更是跨越大漢溪的重要橋梁，新北市政府高灘地工程管理處預計1月25日凌晨完成新月橋主吊索更換作業，為便利通行，春節假期間新月橋將全面開放通行，讓民眾在連假間便利通行大漢溪兩岸，歡迎大家來新北河濱公園走春。

高灘處表示，新月橋連結板橋435藝文特區與新莊廟街，串連大漢溪兩岸自行車道，串起兩地觀光動線，更是串接新北自行車道動線的重要橋梁。夜晚的光雕秀搭配河面倒影，不但是許多遊客與攝影愛好者的熱門景點，也是新北市的重要地標，高灘處於去年0403大地震後即啟動新月橋檢測及修復作業。

高灘處黃裕斌處長表示，新月橋於113年12月26日起開始安排吊索更換，並利用夜間人潮較少時段封閉主橋段，在施工團隊不眠不休努力下，預計春節連假前可完成全部56支吊索更換，接下來將進行橋梁索力微調作業，考量春節連假期間民眾出遊便利性，在不影響整體修復工程進度下，春節連假全天開放通行，2月3日上班日起復工，工作範圍僅在橋梁下方，不影響行人通行安全，夜間不需再封橋。

聚傳媒

春節 橋梁

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