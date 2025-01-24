北市原民大樓傳左傾 原民會澄清：沒有結構性問題

台北市羅斯福路一段上的原住民語言發展基金會大樓今傳出疑似左傾，不過原民會澄清，經結構技師專業判斷，該大樓只有磁磚剝落，並無結構性問題，也無人員受傷。

原住民語言發展基金會大樓為原民會財產，目前供原住民語言發展基金會使用。原民會教育文化處科長潘育成剛接受本報記者訪問證實，前幾天地震，所以大樓有外牆磁磚剝落的問題，近日也在路面放置三角錐提醒用路人，目前已委請廠商處理。至於傳出大樓有左傾的狀況，潘育成則說，經由結構技師判定，沒有左傾、也沒有任何結構性的問題，今日上班的人員安全也無虞。

由於建築物柱子外牆磁磚有剝落情況，警、消今天下午1點10分獲報，已拉起封鎖線、三角錐警戒，並派員封閉羅斯福路一段南往北一線慢車道，管制羅斯福路一段東側南往北人行道禁止通行。