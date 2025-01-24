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捷運萬大二期中間段(CQ880B標)流標多次 民代批樹林段做好也沒用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
萬大樹林線分為兩期工程施工，二期工程CQ890區段標樹林LG14站至新莊LG21站已開工，CQ880B區段標LG11站至LG13站流標兩次，正進行第三次招標。圖／台北市捷運局提供
萬大樹林線分為兩期工程施工，二期工程CQ890區段標樹林LG14站至新莊LG21站已開工，CQ880B區段標LG11站至LG13站流標兩次，正進行第三次招標。圖／台北市捷運局提供

新北市捷運路網持續進行，但許多標案過往龐大導致無廠商投標，土城樹林線CQ880過往流標四次後拆成A、B標，CQ880B兩次招標又持續流標。議員蘇泓欽批評樹林段早已開工，但CQ880B標不出去完工也沒用，要求捷運局加速避免影響樹林居民權益，捷運局表示努力尋找潛在廠商。

土城樹林線原分CQ880及CQ890標，CQ890標2022年決標並開工，決標金額180億餘元。CQ880標則因4次流標後，拆分成CQ880A及CQ880B兩標，CQ880A後順利在2023年12月1日決標於去年3月開工，決標金額115億餘元，工程內容包含土建、水電環控及電梯電扶梯工程。不過CQ880B至今兩次流標未能標出。

土城樹林線興建路段由萬大線一期興建路段續沿土城金城路至樹林，終點與與捷運新莊線迴龍站相接，全長13.3公里共設2座地下車站，11座高架車站。

CQ880B標範圍沿土城區金城路右轉中華路，沿城林大橋南側跨越大漢溪後，至板橋區溪城路LG14車站往樹林方向，共設3座高架車站、4段高架橋、及1座主變電站，路線長度約為3.82公里，設3座高架車站、長度約為3.82公里，位在CQ880A與CQ890中間，CQ880B未標出開工，等於CQ890段做好也只能往新莊通行。

議員蘇泓欽批評，樹林的CQ890標雖然動工，但土城段還有CQ880B至今尚未發包。儘管捷運局表示會力拼如期通車，但工程延宕已成事實。以三鶯線為例原本預計兩年完工，卻一再延宕，最後還是晚兩年至今尚未通車。

現在CQ880B進度嚴重落後，勢必影響整體完工時程。雖然CQ880標已切成 A、B兩標，但CQ880B已歷經多次流標令人擔憂。捷運局應積極解決招標問題，加速工程進度，才能確保樹林區居民如期搭乘捷運。

新北市捷運局表示，今年1月20日已開始第3次公告招標，預算金額約118億餘元較第二次招標增加約1億，將於2月27日開標，捷運局將持續努力尋找潛在廠商，盡快將工程順利標出。

土城 捷運

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