陽明山浪漫花季結合「迪士尼公主風」 蔣萬安：告白不成功來找我

2025陽明山花季今天揭幕，至3月16日。這次花季以「讓愛在心中綻放」為主題，與迪士尼公主聯名合作，打造白雪公主、灰姑娘、美女與野獸及迪士尼城堡四大主題裝置藝術。台北市長蔣萬安上午致詞指出，陽明山花季是向所有情侶發出的浪漫邀約，來陽明山花季告白一定會成功，「不成功來找我」。

蔣萬安表示，陽明山花季超過一甲子，是台北市民、觀光旅遊民眾的共同記憶，更是代表台北面向國際、凸顯自我特色城市魅力的地方，台北大巨蛋完工啟用順利辦演唱會，大巨蛋是向全世界發出的邀請函，陽明山花季則是向所有情侶發出的浪漫邀約。

蔣萬安表示，去年他在這個時候說，來陽明山花季告白一定會成功，「不成功來找我」，花季一直到3月，會經過情人節，不管是帶著情侶、心愛的另一半、家人或帶著兒孫，都一定要來陽明山花季，欣賞這邊浪漫的花海。蔣萬安也介紹花季、草山行館、竹子湖吃土雞野菜、美軍宿舍群喝下午茶、文化大學後山夜景，還可以體驗大屯火山的硫磺溫泉，「這樣的浪漫行程，告白不成功不可能」

北市公園處長藍舒凢表示，今年的花季不僅有迪士尼的裝置藝術，還推出迪士尼城堡點燈的湖山光影日，結合浪漫與創意的IG美圖大賞，以及多個歷史場館的草山百年風華活動，讓花季內容更豐富。

公園處花卉中心林育正主任說明，今年的花季以迪士尼公主聯名為最大亮點，特別規畫四大裝置藝術區，讓遊客能在童話般的場景中與櫻花互動。此外，辛亥光復樓、陽明書屋等6大歷史場館，也在草山百年風華串聯活動中聯手推出導覽與限定打卡蓋章活動，完成所有蓋章的民眾還可獲得限量帆布包。