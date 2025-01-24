當心荷包！板橋空品維護區上路近1月 估有1.8萬機車違規

當心荷包！新北市板橋雙子星空氣品質維護區元旦上路，管制出場5年以上燃油機車、3年以上柴油大客貨車、小型柴油車與柴油引擎施工機具，上路將滿1個月，新北市環保局估計有1萬8000輛未檢定機車與3500輛高汙染柴油車駛入，目前仍在宣導期，上半年違規者將先寄發勸導單，預計春節過後寄出，提醒車主盡速將車輛送檢以免受罰。

板橋新板特區是新北重要政經中心，新北環保局2022年在板橋公車站及板橋轉運站設立「板橋雙站」實施第一期空氣品質維護區，透過車牌辨識系統採全時段管制方式管制柴油大客車，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。

今年元旦擴大管制範圍，延伸從府中到新埔捷運站間的區域，管制範圍包含民生路二段、文化路一段至南門街、館前西路與中山路一段至中山路二段，面積是第一期的50倍，即所謂「板橋雙子星區」。

上述車輛進入此區，需定期排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依空汙法處車輛使用人或所有人新500元以上6萬元以下罰鍰，並要求改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

新北環保局表示，上路至今分析目前相關車辨數據，估計第一個月會有3500輛高汙染柴油車及18000輛未定檢機車進入空品區。

不過環保局強調，上半年度將先以寄發勸導函為原則，按先前空維區經驗，違規高汙染車輛應會逐漸減少，待大部分民眾熟悉空維區資訊後，再針對仍未改善車主告發。

環保局表示，空品區可以有效改善區域內空氣品質，板橋雙站空氣品質維護區自2022年實施以來，柴油大客車已全面納管，電動大客車比例亦由2022年的8%顯著成長至2024年的25%。

環保局說，板橋雙站每年約有15萬輛大客車通行，近三年來行經車輛高達99.9%皆符合管制規定，截至去年底僅告發70輛違規大客車。同時經統計，板橋雙站空維區管制一年後，PM2.5削減量約0.4公噸，NOx（氮氧化物）削減量約22公噸。擴大後的雙子星空品區改善成果預計今年中就可以統計出爐。

環保局補充，雙子星空品區也將小型柴油車納入管理，但新北物流業興盛，為避免衝擊產業，採按出廠年份分三階段納管，第一階段是今年元旦起管制2006年9月30日前出廠的柴油小貨車；第二階段則是從2027年1月1日起，納管2011年12月31日前出廠的柴油小貨車，第三階段則自2029年1月1日起，納管所有期別的柴油小貨車。