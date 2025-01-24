快訊

中職／10年游擊！江坤宇與兄弟簽下10年總額破1.4億破紀錄大約

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

聽新聞
0:00 / 0:00

當心荷包！板橋空品維護區上路近1月 估有1.8萬機車違規

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋雙子星空氣品質維護區上路近1個月，新北市環保局估計有1萬8000輛未檢定機車與3500輛高汙染柴油車駛入。記者葉德正／攝影
板橋雙子星空氣品質維護區上路近1個月，新北市環保局估計有1萬8000輛未檢定機車與3500輛高汙染柴油車駛入。記者葉德正／攝影

當心荷包！新北市板橋雙子星空氣品質維護區元旦上路，管制出場5年以上燃油機車、3年以上柴油大客貨車、小型柴油車與柴油引擎施工機具，上路將滿1個月，新北市環保局估計有1萬8000輛未檢定機車與3500輛高汙染柴油車駛入，目前仍在宣導期，上半年違規者將先寄發勸導單，預計春節過後寄出，提醒車主盡速將車輛送檢以免受罰。

板橋新板特區是新北重要政經中心，新北環保局2022年在板橋公車站及板橋轉運站設立「板橋雙站」實施第一期空氣品質維護區，透過車牌辨識系統採全時段管制方式管制柴油大客車，要求通行車輛皆應取得有效的自主管理標章。

今年元旦擴大管制範圍，延伸從府中到新埔捷運站間的區域，管制範圍包含民生路二段、文化路一段至南門街、館前西路與中山路一段至中山路二段，面積是第一期的50倍，即所謂「板橋雙子星區」。

上述車輛進入此區，需定期排煙檢測、申請自主管理標章，違反者將依空汙法處車輛使用人或所有人新500元以上6萬元以下罰鍰，並要求改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

新北環保局表示，上路至今分析目前相關車辨數據，估計第一個月會有3500輛高汙染柴油車及18000輛未定檢機車進入空品區。

不過環保局強調，上半年度將先以寄發勸導函為原則，按先前空維區經驗，違規高汙染車輛應會逐漸減少，待大部分民眾熟悉空維區資訊後，再針對仍未改善車主告發。

環保局表示，空品區可以有效改善區域內空氣品質，板橋雙站空氣品質維護區自2022年實施以來，柴油大客車已全面納管，電動大客車比例亦由2022年的8%顯著成長至2024年的25%。

環保局說，板橋雙站每年約有15萬輛大客車通行，近三年來行經車輛高達99.9%皆符合管制規定，截至去年底僅告發70輛違規大客車。同時經統計，板橋雙站空維區管制一年後，PM2.5削減量約0.4公噸，NOx（氮氧化物）削減量約22公噸。擴大後的雙子星空品區改善成果預計今年中就可以統計出爐。

環保局補充，雙子星空品區也將小型柴油車納入管理，但新北物流業興盛，為避免衝擊產業，採按出廠年份分三階段納管，第一階段是今年元旦起管制2006年9月30日前出廠的柴油小貨車；第二階段則是從2027年1月1日起，納管2011年12月31日前出廠的柴油小貨車，第三階段則自2029年1月1日起，納管所有期別的柴油小貨車。

環保局 空氣品質

延伸閱讀

影／前後任男友相約談判1人雙腿遭砍 板橋警漏夜逮3人...4人在逃

當心丟錯！瓦斯罐、香灰、爆竹應如何處理？環保局教你正確分類避免罰單

新聞中的公民與社會／漲聲響起！ 板橋名店「小潘蛋糕坊」全面調漲

年終大掃除 高市環保局加強清運大型家具至27日

相關新聞

影／2025陽明山花季今揭幕 蔣萬安邀民眾上山賞花

2025陽明山花季今天在陽明山花鐘廣場正式揭幕，台北市長蔣萬安表示，陽明山花季已有數十年歷史，今年取得迪士尼授權，規劃了...

當心荷包！板橋空品維護區上路近1月 估有1.8萬機車違規

當心荷包！新北市板橋雙子星空氣品質維護區元旦上路，管制出場5年以上燃油機車、3年以上柴油大客貨車、小型柴油車與柴油引擎施...

廣角鏡／淡水天元宮 花見櫻花季

2025花見櫻花季開跑，淡水天元宮櫻花已開3成，新北景觀處推夜間賞櫻，即日起至2月2日，每日下午5時至晚間8時點燈，民眾...

視察土城交通工程 侯友宜：未來房價看俏

新北市土城區永寧轉運站、金城交流道工程興建中，市長侯友宜昨視察時表示，土城房價看俏，未來三鶯線、永寧轉運站、金城交流道完...

北市燈節恢復送提燈 新北李多慧代言天燈

台北燈節暌違6年後，今年將恢復發放小提燈，以今年生肖「蛇」為主題取名「台北小Q」，每人免費領一盞；新北平溪天燈節2月8日...

【即時短評】板殯說明會砲聲隆隆 多元聲音不代表能無限上綱

板橋殯儀館議題持續延燒，本月15、18及今晚連辦3場地方說明會，接連遭到抗議民眾干擾，甚至演變成鬧劇。會議現場部分民眾情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。