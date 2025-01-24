北市燈節恢復送提燈 新北李多慧代言天燈

台北燈節暌違6年後，今年將恢復發放小提燈，以今年生肖「蛇」為主題取名「台北小Q」，每人免費領一盞；新北平溪天燈節2月8日平溪國中、2月12日十分廣場登場，首場由韓國籍啦啦隊員李多慧現場放天燈，預料吸引粉絲參與。

台北小提燈將於2月9日、10日下午2時全市12行政區、及9日至12日台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台，10萬分限量發送。

觀傳局表示，小提燈繪有台北市地標與美食，並以「繁花」象徵春節即將到來的花季，富有創意還結合永續理念，也可重複利用轉作筆筒或存錢筒，採用可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用於耳溫槍及遙控器等小型家用設備，可再利用。

新北市平溪天燈節，將由李多慧現場放天燈，預料吸引粉絲參與。記者李定宇／攝影

新北平溪天燈節活動代言人李多慧2月8日與民眾一起放天燈，今年平溪天燈節包括天燈蛇影光雕秀，結合天燈施放與光雕光影表演。

觀旅局表示，2月8日安排3條交通接駁路線，分別為木柵動物園至白石里中埔、國道5號石碇交流道至白石里中埔及瑞芳火車站至嶺腳寮。2月12日有5條交通接駁路線，分別為木柵動物園至十分南山橋、國道5號石碇交流道至十分南山橋、瑞芳火車站至十分基平橋、基隆市火車站至十分基平橋頭及雙溪火車站至十分基平橋。