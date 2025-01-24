視察土城交通工程 侯友宜：未來房價看俏

新北市土城區永寧轉運站、金城交流道工程興建中，市長侯友宜昨視察時表示，土城房價看俏，未來三鶯線、永寧轉運站、金城交流道完工後，房價有機會能超過板橋。

永寧微型轉運站位在捷運永寧站出口處，紓解客運帶來的交通衝擊，花費2526萬元，預計今年2月啟用。金城交流道則銜接金城路二段，造價27.2億元，預計2027年5月完工，因應未來土城司法園區帶來的車流。

侯友宜表示，金城交流道目前工程進度17.9%，超前1.74%，司法園區2026年完工後預期將有更多人居住。永寧轉運站、金城交流道對地方交通影響甚鉅，加上未來捷運三鶯線通車，土城發展可期。

侯還說，司法園區未來可能成為土城的區域中心，當地還有長庚體系經營的土城醫院，這些交通建設完成後，更能展現土城潛力，板橋區沒有高速公路交流道，土城目前房價已經很高，未來土城房價可能會超過板橋。

議員江怡臻表示，土城生活機能日益完善，吸引人口移入，但交通負荷也加大，希望轉運站和交流道能適度解決壅塞困境。新北交通局長鍾鳴時說，永寧轉運站配合捷運三鶯線及捷運萬大樹林線二期延伸，透過結合軌道及公路運輸，紓解土城地區及國道3號壅塞問題。