聽新聞
0:00 / 0:00
視察土城交通工程 侯友宜：未來房價看俏
新北市土城區永寧轉運站、金城交流道工程興建中，市長侯友宜昨視察時表示，土城房價看俏，未來三鶯線、永寧轉運站、金城交流道完工後，房價有機會能超過板橋。
永寧微型轉運站位在捷運永寧站出口處，紓解客運帶來的交通衝擊，花費2526萬元，預計今年2月啟用。金城交流道則銜接金城路二段，造價27.2億元，預計2027年5月完工，因應未來土城司法園區帶來的車流。
侯友宜表示，金城交流道目前工程進度17.9%，超前1.74%，司法園區2026年完工後預期將有更多人居住。永寧轉運站、金城交流道對地方交通影響甚鉅，加上未來捷運三鶯線通車，土城發展可期。
侯還說，司法園區未來可能成為土城的區域中心，當地還有長庚體系經營的土城醫院，這些交通建設完成後，更能展現土城潛力，板橋區沒有高速公路交流道，土城目前房價已經很高，未來土城房價可能會超過板橋。
議員江怡臻表示，土城生活機能日益完善，吸引人口移入，但交通負荷也加大，希望轉運站和交流道能適度解決壅塞困境。新北交通局長鍾鳴時說，永寧轉運站配合捷運三鶯線及捷運萬大樹林線二期延伸，透過結合軌道及公路運輸，紓解土城地區及國道3號壅塞問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言