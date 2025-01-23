【即時短評】板殯說明會砲聲隆隆 多元聲音不代表能無限上綱

板橋殯儀館議題持續延燒，本月15、18及今晚連辦3場地方說明會，接連遭到抗議民眾干擾，甚至演變成鬧劇。會議現場部分民眾情緒激動，不斷以擴音器高喊口號、吹哨子、敲打製造噪音試圖阻擋官員發言。民主社會可貴之處在於多元聲音，不代表可以無限上綱，表達意見時，也應尊重他人發言權。

民主社會每個人都有表達意見的權利，市府舉辦說明會的目的是為蒐集民意、理性討論，新北市府的說明會並未要板橋民眾就此吞下去，只是一個未來構思的藍圖，現場並非提供特定人士藉機喧嘩、博取媒體版面的舞台。試問在如此混亂場面下，官員如何能清楚聽取民眾意見？與會者又如何能理性思考、交換意見？

部分抗議民代似乎認為，只要聲音夠大、動作夠誇張，就能迫使政府屈服。然而，這種大聲就贏的思維，不僅無助於問題的解決，反而可能適得其反。政府的決策需要依據客觀的數據和民意基礎，而非少數人的無理取鬧。

與其在台下大聲疾呼，不如理性地簽署連署書，透過具體文字表達訴求，一份有力的連署書，除了表達訴求，更能展現民意的數量和強度，遠比幾句口號更能引起政府的重視。

除了量化數據，政府也需要質化的意見。民眾可以透過書面意見、到場聽取簡報等方式，意見交流階段在詳細闡述自己的觀點和建議。理性、有條理的論述，更能讓政府官員理解問題的癥結，並做出更完善決策。

民政局要考量整個新北市的大環境，整體新北市的發展。板橋民代為民眾發聲無可厚非，多位民代都喊要遷移，但哪位民代又具體建議要遷去哪裡？唯有透過理性溝通和協商，才能找到解決問題的最佳方案，讓板橋殯儀館的未來真正符合新北400萬市民期待。