櫻花已開3成！春節有望全盛開 淡水天元宮夜櫻今點燈

2025花見櫻花季開跑，淡水天元宮櫻花已開3成。新北副市長劉和然今為夜櫻點燈，即日起至2月2日止，民眾可免費租借攝影道具，周末還有DIY工作坊、櫻の散策走讀活動，歡迎民眾來賞櫻。此外，櫻花季也與新北捷運公司合作，推出櫻花季限定淡海輕軌一日票券，購票當日可不限次數搭乘。

新北景觀處舉辦2025花見櫻花季夜間賞櫻，即日起至2月2日，每日下午5時至晚間8時點燈。而今年的櫻花季活動場布及光影設計，邀請到茶金美術指導、多次入圍金鐘與金馬獎的賴勇坤操刀，打造主題區「櫻之光屋」，成為新年不可錯過的打卡熱點。

今年也延續去年廣受好評「櫻の散策」淡水走讀活動，由淡水在地小農阿三哥與旅學堂共同策畫新的遊程；櫻花季也推出手作體驗，周末的手作工作坊邀請傳承百年的漆藝家族第四代張齊方，帶來「飄漆技法帆布袋工作坊」，還有手機拍攝工作坊、彩繪扇子等多元活動，讓民眾在參與中感受藝術與手作的樂趣，採現場報名，每場名額50人。

另活動也持續與新北大眾捷運公司合作，再次推出櫻花季限定淡海輕軌一日票券，提供購票當日不限次數搭乘優惠，可至淡海輕軌與安坑輕軌的三處車站，包含紅樹林站、漁人碼頭站、十四張站購買。