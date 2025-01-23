新北板殯說明會辦在5樓 長者爬樓梯超累怨「場所不對」

新北市民政局今舉辦第3場板橋殯儀館優化說明會，改道文德國小五樓的活動中心，且指引方向以樓梯為主，許多居民因此原打算在大廳抗議不聽說明會，一名85歲居民則當場向民政局長抗議說明會場所選的不對。

板殯優化說明會第3場新北市議員周勝考、黃淑君、石一佑到場，立委張宏陸首次現身，第3場說明會從一樓球場改到國小內5樓，且活動中心位置偏遠，居民一開始主張在大廳抗議不聽說明會，隨後又隨周勝考上樓遞交兩千份連署書，延續前兩場抗議方式製吹哨中斷民政局長林耀長發言。

一名85歲阿伯拿起麥克風就批評民政局第三場說明會選在五樓，又要老人家爬樓梯，批評民政局說明會場所不對。民政局長林耀長解釋怕下雨因此選在此處，在場民眾繼續吹哨抗議。