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十餘年愛心不停 雙溪高中善心供餐團送弱勢戶整桌年菜

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
十餘年愛心不停，雙溪高中善心供餐團送弱勢戶整桌年菜。圖／雙溪高中提供
十餘年愛心不停，雙溪高中善心供餐團送弱勢戶整桌年菜。圖／雙溪高中提供

新北市雙溪高中善心供餐團，是十餘年前擔任家長會長的林志銜發起，多年來每年都送愛心，獲得許多家長及善心企業家的支持，希望提供弱勢孩童及其家庭享用整桌豐盛的年夜飯。今天發送20餘桌年菜給弱勢家庭，一名受贈的學生說「以前過年就簡單一兩道菜，感謝今年有整桌菜了」。

一名受贈的學生小華（化名）說，她家兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故導致經濟陷入困難，平常家中就很難吃到桌菜，即使到了過年也就簡單一兩道菜而已，很感謝學校幫忙。

雙溪高中善心供餐團，十餘年前擔任家長會長的林志銜發起，獲得許多家長及善心企業家的支持，提供弱勢孩童及其家庭，能夠在除夕夜享用一頓豐盛的年夜飯，十多年來各家長會都延續這樣的傳統，一直延續愛心，成為雙溪美談。

新北市教育局獲悉善舉，今年再提供市長侯友宜的「蛇福泰吉」春聯及教育局長紅包等禮品發送給每個家戶，今年家長會長史立娜及副會長林東昇加碼提供紅包一份當做壓歲錢。

雙溪高中校長葉俊士表示，疫情以來部分雙溪學子的家中經濟面臨困境，市政府幸福保衛站的政策協助學生，歷屆家長會成員共同支持發送年菜的善行，協助很多弱勢家庭。

今年春節長達9天，物資還增加冬被、毛毯，並招募更多善心人士及玉天慈善會等單位加碼提供豐富菜單。史立娜指出，發送年菜過程中，輔導老師也同步在現場關懷學生，了解家庭狀況及需要的協助。

十餘年愛心不停，雙溪高中善心供餐團送弱勢戶整桌年菜。圖／雙溪高中提供
十餘年愛心不停，雙溪高中善心供餐團送弱勢戶整桌年菜。圖／雙溪高中提供

年菜 雙溪高中

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