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春節交通不打結 新北汐止警辦理「交通順暢協調會」

觀天下／ 記者李一凡／汐止報導
為因應春安工作，汐止警分局配合新北市政府警察局辦理期前協調會，進行規劃討論。 圖／觀天下有線電視提供
為因應春安工作，汐止警分局配合新北市政府警察局辦理期前協調會，進行規劃討論。 圖／觀天下有線電視提供

因應春節將至，為讓民眾平安歡度農曆春節，汐止警分局將配合新北市政府警察局規劃實施「114年加強重要節日安全維護工作」，以維持交通順暢及有效回應民眾需求，積極辦理期前協調會，期達交通順暢，讓民眾能安心過好年過好節之目標。

協調會於16日上午由副分局長林柏宏主持，召集轄區重要交通要點、年貨採購賣場、觀光景點、廟宇等代表，於分局召開春節連續假期交通疏導工作協調會，針對春節連續假期各重要交通要點出入動線，周邊主要道路交通狀況，瓶頸路段，停車場所、歷年車多時段及勤務規劃作為等，逐一盤點與討論。

汐止分局表示， 今年春節連續假期達9天（1月25日至2月2日），返鄉及出遊人、車潮勢必增加，預計年節前購物商場及賣場人潮增加、年節期間返鄉旅客將湧入車站、另汐止區康誥坑溪櫻花綻放，亦將帶來遊客賞花，屆時將衝擊轄內交通秩序，為維持春節連續假期交通順暢、確保行車安全及提升為民服務，讓民眾均能平安歡度春節假期，特召開此協調會。春節期間汐止區易擁擠路段，包括因好市多賣場啟動滿場機制時，大同路排隊車潮壅塞，規劃將統一由新台五路左轉進入賣場，禁止車輛於大同路沿線排隊入場，以避免路口未淨空而導致壅塞；另遠雄廣場啟動滿場機制時，亦將導致路口壅塞，屆時會指揮車輛統一由新台五路右轉進入停車場，如停車場滿位，則依告示牌引導車輛至第二停車場停車，並禁止於道路上停等排隊入場。

春節期間汐止分局將加派警力及義交執行交通疏導勤務，維持「路口淨空」，避免因車流量遽增而造成交通壅塞。小年夜、除夕民眾採買年貨，亦規劃相關交通疏導勤務，請民眾依照警察指揮遵守交通規則，請勿任意違規停車影響交通。

春節 汐止 警察 連續假期

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