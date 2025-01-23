新北市府福袋蛇福泰吉 淡水區公所供廟宇發送

農曆新年將至，新北市淡水區長日前來到淡水福佑宮等廟宇，帶來新北市長新春福袋，要發送給淡水福佑宮、清水巖祖師廟、鄞山寺、竹林慈玄宮等廟宇，在農曆春節期間，讓信眾能夠索取。

淡水區長陳炳仲表示，新北市府「2025乙巳蛇年」的福袋，以「蛇福泰吉」迎接將到來的金蛇年，比喻「全有賺錢」之意，比照往年以10元硬幣貼在福袋的全球圖案裡，象徵全球經濟大發賺大錢，福袋設計收折以信封式造型，打開後可以成立體三角形，並且可以站立擺設，相當有過年味道。

區長也表示，在今年農曆年大年初二，市長侯友宜也會來到淡水的清水祖師廟、天元宮等廟宇，來發送市長福袋，希望用「蛇福泰吉」，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。