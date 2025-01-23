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新北貢寮公所歲末迎新關懷獨老 送物資貼春聯好暖心

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區區長柯建輝帶領公所團隊帶著生活用品和春聯給轄內獨居老人，並協助長輩除舊布新。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區區長柯建輝帶領公所團隊帶著生活用品和春聯給轄內獨居老人，並協助長輩除舊布新。 圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區幅員廣大且地處偏遠，人口老化比例偏高，在農曆新年過節前夕，貢寮區公所今(23)日在區長柯建輝的帶領下，與公所團隊一同帶著生活用品給獨居老人，並協助長者除舊布新，貼上新北市蛇福泰吉春聯，此舉也讓長者感到很窩心。

在過幾天就是農曆新年的到來，貢寮區區長柯建輝特別在新年前夕走訪獨居長者家中，親自關懷並致贈生活用品及物資，也不忘推廣新北市今年的蛇年春聯，並協助長者張貼春聯，讓居家看起來很有年味。

貢寮區區長柯建輝表示，過年快到了，也許有些人是一個人過年，因此今天特地走訪轄區內獨居的長者家中，除了關心他們的生活起居，也送上生活用品和物資，希望讓他們過好年，除此之外，也幫長者張貼新北市蛇福泰吉春聯，讓獨居一人的長者，也能感受到過節氣氛。

獨居老人 貢寮

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