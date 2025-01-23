新北貢寮公所歲末迎新關懷獨老 送物資貼春聯好暖心

新北市貢寮區幅員廣大且地處偏遠，人口老化比例偏高，在農曆新年過節前夕，貢寮區公所今(23)日在區長柯建輝的帶領下，與公所團隊一同帶著生活用品給獨居老人，並協助長者除舊布新，貼上新北市蛇福泰吉春聯，此舉也讓長者感到很窩心。

在過幾天就是農曆新年的到來，貢寮區區長柯建輝特別在新年前夕走訪獨居長者家中，親自關懷並致贈生活用品及物資，也不忘推廣新北市今年的蛇年春聯，並協助長者張貼春聯，讓居家看起來很有年味。

貢寮區區長柯建輝表示，過年快到了，也許有些人是一個人過年，因此今天特地走訪轄區內獨居的長者家中，除了關心他們的生活起居，也送上生活用品和物資，希望讓他們過好年，除此之外，也幫長者張貼新北市蛇福泰吉春聯，讓獨居一人的長者，也能感受到過節氣氛。