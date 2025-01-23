富士櫻粉嫩亮相 新北汐止長青里長伯家有日式風

今年的櫻花陸續綻放，在新北市汐止區除了康誥坑溪的山櫻花，在五指山上的富士櫻也在盛開中，其中長青里長伯的家，一棵種了2、30年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞，還有拍照，幾乎成了觀光景點，而今年也不例外，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，現在開了八成左右，真的好美。

在五指山上，轉進長青里長伯的家，遠遠的就看到粉嫩櫻花美美綻放，富士櫻每一年花況都不錯，吸引好多民眾來拍照，而這個禮拜進入盛開期，淺粉色的花朵，幾乎開滿整個枝頭，真的好美，低矮垂批式的風格，民眾說，很像日本的櫻花，真的很漂亮，里長很會照顧。

長青里長陳建興表示，家裡的櫻花現在正在盛開，這幾年里民也跟著種富士櫻，最近都一起在開，現在賞花正是時候，家裡的富士櫻花況現在大概開了八成左右，很多經過的民眾都會來觀賞拍照，而長青山區沿線都種了不少櫻花，除了富士櫻也有八重櫻等等，歡迎大家上山賞花。

長青里長不止茶葉蛋出名，每年春天盛開的富士櫻很有名氣，樹形美很吸晴，這幾年不少里民家也開始種跟著種櫻花，最近都在陸續盛開，當然里長陳建興的家還是最多人來看，每年花開，總是吸引好多人來欣賞，拍照留念，幾乎成了觀光景點。