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新北萬里五公頃溪畔秘境 大年初二試營運走春趣

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
即將在大年初二開園迎賓且占地達五公頃的新北萬里瑪鋉溪畔親水秘境，園區內多個極具特色的裝置藝術造景是吸睛亮點。 圖／紅樹林有線電視提供
即將在大年初二開園迎賓且占地達五公頃的新北萬里瑪鋉溪畔親水秘境，園區內多個極具特色的裝置藝術造景是吸睛亮點。 圖／紅樹林有線電視提供

即將迎接九天春節連續假期，如果選擇國旅出遊要到哪裡走春呢？新北萬里區有一處全新五公頃秘境將於大年初二試營運！就位在瑪鋉溪畔的優越地理位置，能夠吸收山林芬多精，還有選用在地食材的浮誇系美食料理，以及怎麼拍照都超美的彩虹森林步道，民眾走春到訪，待上一整天都不是問題。

園區副總李典訓說，從整地、設計規劃、研發菜單到準備啟用營運，就花了六年時間，且位在瑪鋉溪畔，走入園區彷彿就走入山林，不僅如此，更貼近在地選用當地農漁產入料理，讓民眾走春到此，能充分的吸收萬里山林芬多精，更加品嚐到最道地的人文特產。

試營運期間開放園區走走加上景觀餐廳品嚐美食，超浮誇的火鍋海鮮食材有來自當地漁船捕撈，還有新鮮直送活海產，上桌時還活跳跳上演桌邊秀，更誇張的還有看不見麵條的海鮮義大利麵，還沒吃，光看就已經驚嘆連連！

園區副總李典訓表示，偌大的園區當然不能只有美食，美景更是不容錯過，依照地形地貌所打造的彩虹森林步道，隨手一拍就能傳上社群炫耀一番，而整整五公頃戶外山林園區最怕網路卡頓，考量到顧客的這項需求，特別選用台灣大寬頻高速網路，讓到訪遊客在園區裡網路順暢用，還有監視器及IP廣播喇叭系統，讓民眾走春更安全有保障。

新北 萬里

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