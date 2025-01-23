新北萬里五公頃溪畔秘境 大年初二試營運走春趣

即將迎接九天春節連續假期，如果選擇國旅出遊要到哪裡走春呢？新北市萬里區有一處全新五公頃秘境將於大年初二試營運！就位在瑪鋉溪畔的優越地理位置，能夠吸收山林芬多精，還有選用在地食材的浮誇系美食料理，以及怎麼拍照都超美的彩虹森林步道，民眾走春到訪，待上一整天都不是問題。

園區副總李典訓說，從整地、設計規劃、研發菜單到準備啟用營運，就花了六年時間，且位在瑪鋉溪畔，走入園區彷彿就走入山林，不僅如此，更貼近在地選用當地農漁產入料理，讓民眾走春到此，能充分的吸收萬里山林芬多精，更加品嚐到最道地的人文特產。

試營運期間開放園區走走加上景觀餐廳品嚐美食，超浮誇的火鍋海鮮食材有來自當地漁船捕撈，還有新鮮直送活海產，上桌時還活跳跳上演桌邊秀，更誇張的還有看不見麵條的海鮮義大利麵，還沒吃，光看就已經驚嘆連連！

園區副總李典訓表示，偌大的園區當然不能只有美食，美景更是不容錯過，依照地形地貌所打造的彩虹森林步道，隨手一拍就能傳上社群炫耀一番，而整整五公頃戶外山林園區最怕網路卡頓，考量到顧客的這項需求，特別選用台灣大寬頻高速網路，讓到訪遊客在園區裡網路順暢用，還有監視器及IP廣播喇叭系統，讓民眾走春更安全有保障。