快訊

彭文正滯美通緝想換護照遭拒 打行政訴訟敗訴確定「判決理由曝光」

最新立委聲量排行出爐 「韓國瑜好感度居冠」但聲量輸給這2人

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

新北永寧轉運站2月啟用 10桃園市公車路線進駐

中央社／ 新北23日電
新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，提供便利轉乘環境。中央社
新北市政府23日表示，土城區永寧轉運站預計2月完工啟用，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，提供便利轉乘環境。中央社

新北土城區永寧轉運站2月將完工，市府今表示，進駐10條桃園公車路線方便轉乘。但里長擔憂湧入交通流量衝擊學生通勤安全，盼闢替代道路分流；但交通局僅答應調整號誌秒差。

市長侯友宜視察土城永寧轉運站，他說，這處位於捷運藍線永寧站出口旁的轉運站，是北北桃3市合作推動的公共建設，尖峰時間每個小時可轉運1萬人次，也提供新北市要前往桃園的市民，更便捷交通。

市府說，永寧轉運站由台北提供用地、新北負責施作、桃園負責營運管理，基地面積約750坪，規劃5席月台，及進駐10條桃園公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，快速出入，可減少車輛繞行土城區承天路時間，提供舒適候車環境。

交通局說，永寧轉運站總經費約新台幣2526萬，其中833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由新北市府負擔，再配合捷運三鶯線及捷運萬大－樹林線二期延伸，提供優質轉乘環境。

市府說，永寧轉運站預計2月完工；但侯友宜徵詢在場民代與里長意見時，大家憂心啟用後，衝擊永安街交通流量、造成中央路口壅塞，甚至，附近土城國中學生通勤安全也受到影響。

國民黨市議員林金結等人建議打通忠承路的非都市計畫道路，抒解承天路交通；但交通局長鍾鳴時只是微笑，並未應允闢建道路，只答應會調整路口交通號誌秒差，避免塞車。

侯友宜請交通局擇日召集大家會商，一次解決所有問題，以大幅提升大眾運輸轉乘便利性和品質，紓解土城地區及國道3號交通壅塞問題。

公車 土城 新北 桃園

延伸閱讀

視察土城醫院 侯友宜現場試操作達文西手臂

視察土城醫院 侯友宜現場操作達文西手臂、看智慧醫療

賴清德不滿警方打詐成效 侯友宜：源頭管理才是重點

侯友宜視察土城路網工程 「未來房價可能超過板橋」

相關新聞

新北市府發人事命令 遠見天下品牌長擔任客家局長

新北市府今下午發布人事調整，城鄉局長黃國峰、觀旅局長楊宗珉及地政局長汪禮國等3位局長，明日起兼任參事及顧問職務。客家局長...

賴清德批打詐不利僅破1% 新北警秀數據逮2577人扣16億

賴清德總統表示每年詐欺案逾18萬件，但破獲僅百分之1，要求警政署提出對策。新北市警局今天召開記者會指出，去年共查緝詐團2...

淡水無極天元宮「花現．櫻花祭」登場 周邊將交管

新北市淡水無極天元宮一年一度的櫻花祭，即日起至2月2日舉行，警方規畫多項交通管制疏導措施，呼籲民眾配合，並請盡量利用大眾...

推行首本「道路設計手冊」 北市議員支持：用路不能偏廢

台北市府推出全國首本「台北市道路設計手冊」，內容以圖文並茂去解析道路法規指引。台北市議員贊成手冊的推行，未來也會支持增修...

視察土城醫院 侯友宜現場操作達文西手臂、看智慧醫療

新北市立土城醫院是首間成立「達文西微創手術中心」的市立醫院，新北市長侯友宜今赴土醫視察，並現場嘗試操作達文西手臂。土城醫...

就看這本！北市全國首創「交通道路設計手冊」 提升行人道路安全

為了提升台北市行人道路設計安全性，台北市府將中央相關法規，集結編定成「台北市道路設計手冊」，統整法規並輔以圖片清楚標準化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。