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淡水無極天元宮「花現．櫻花祭」登場 周邊將交管

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水無極天元宮一年一度的櫻花祭，即日起至2月2日舉行，警方規畫多項交通管制疏導措施，呼籲民眾配合，並請盡量利用大眾運輸工具前往，可免塞車、停車不易。圖／警方提供
新北市淡水無極天元宮一年一度的櫻花祭，即日起至2月2日舉行，警方規畫多項交通管制疏導措施，呼籲民眾配合，並請盡量利用大眾運輸工具前往，可免塞車、停車不易。圖／警方提供

新北市淡水無極天元宮一年一度的櫻花祭，即日起至2月2日舉行，警方規畫多項交通管制疏導措施，呼籲民眾配合，並請盡量利用大眾運輸工具前往，可免塞車、停車不易。

淡水警分局指出，搭乘大眾運輸工具民眾，可由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡金站，再轉搭866、875、876、877公車，或自捷運淡水站出站轉搭866、875、876、877公車及「賞櫻接駁專車（初一至初五）」前往。

自行駕車請行駛外環道路，由淡金路、北新路右轉上山，園區備有約100個停車格，並協調鄰近軍營開放停車，但活動會場停車空間有限，一旦滿場時，除居民、持有區公所製發的通行證外，不再開放汽車進入。

即日起至2月2日管制期間，自北新路下山往市區方向車輛，請配合警察、義交人員指揮，一律右轉至新市一路再迴轉。請民眾配合交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。相關活動資訊可參考活動官網 https://sakurablossomfestival.tw/

大眾運輸 淡水

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