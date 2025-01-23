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黃仁勳炫風AI課程夯！新北勞工大學開放報名 速學ChatGPT、Canva

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工大學113-2新學期即日起至2月25日止開放報名。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工大學113-2新學期即日起至2月25日止開放報名。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工大學113-2新學期即日起至2月25日止開放報名，在4大校區共計開設83門的勞動教育和職能課程，近期輝達執行長黃仁勳吹起AI風，勞工大學開設19門9周短期課程，提供最夯的ChatGPT、Canva等AI課程，讓學員能立刻學成上手運用。設籍、工作地或居住地在新北市的勞工朋友可優先選課。

新北市勞工局表示，擁勞工大學新聘請多位勞動法講師、律師，開設高達29門勞動教育課程，協助學員掌握勞動法規的知識，提升對自身權益的保護力。

另外還有提升職場競爭力的54門職能課程，包括投資理財、電腦資訊、英日韓語、水電修繕、文創手工、生活彩妝等供學員選擇。此外，本學期新開19門9週短期課程，提供時下最夯的ChatGPT、Canva、會計、勞資爭議課程等，讓學員能在短時間內迅速學成運用。

勞工大學在五股與三重勞工中心、板橋致理科大、土城新北高工設立4大據點，職能課程每學分僅需1000元，勞動教育課程則僅須繳保證金，符合規定者學期結束即可全額退還。

如同時選修職能課程搭配勞動教育課程更可獲得學分費半價優惠，非勞工市民也有候補機會。課程總表可參考「勞工大學招生簡章」，或網路連結「新北勞動雲首頁點選「勞工大學」查詢。

AI ChatGPT 勞工局 新北

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