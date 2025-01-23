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推行首本「道路設計手冊」 北市議員支持：用路不能偏廢
台北市府推出全國首本「台北市道路設計手冊」，內容以圖文並茂去解析道路法規指引。台北市議員贊成手冊的推行，未來也會支持增修內容，不過也呼籲要考量到政策落地後的現實面。
民進黨北市議員趙怡翔表示，北市對於交通安全改善重視，除了透過執法等措施之外，也拓寬人行道、增設庇護島等方式，而先進國家當中也有標準道路設計，多數具有強制力。尤其台北市以20年為周期，高標準來限時、限期內完成交通改善，是改革里程碑。
趙怡翔說，這次推出手冊，期間透過議會提案討論、審議到市府製作，因此未來不管是新開闢道路、道路復舊或重新規畫，議會也會編列足夠預算，逐年增列完成手冊的更新規範。
國民黨北市議員李明賢認為，之前曾會勘過文德路、港墘路的行穿線等交通改善，施作時，工務局會有工務局考量，但是最後拍板仍是交通局，因此有道路設計手冊後確實能有所依循，是件好事。
李明賢也說，道路交通是要考量行人、汽機車駕駛及自行車等都不能偏廢，「良好道路設計，駕駛在行駛過程中，也能避免影響到用路人安全。」手冊不能只是紙上談兵，更要考量到落地後的現實面。
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