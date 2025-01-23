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視察土城醫院 侯友宜現場操作達文西手臂、看智慧醫療

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴土醫視察，並現場嘗試操作達文西手臂。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴土醫視察，並現場嘗試操作達文西手臂。記者劉懿萱／攝影

新北市立土城醫院是首間成立「達文西微創手術中心」的市立醫院，新北市長侯友宜今赴土醫視察，並現場嘗試操作達文西手臂。土城醫院指出，引進達文西微創手術逾2年，已執行逾500例，2024年使用人次較前年同期成長78%，因此醫院在去年11月引入第二套設備。

侯友宜今赴新北市立土城醫院視察，了解智慧醫療、達文西手臂技術現況，院長黃璟隆分享土城醫院智慧醫療成果與臨床應用。土城醫院說明，達文西微創手術現已執行逾500例，提供精準腫瘤切除、各科適應症，其中有41%用於惡性腫瘤治療，而腫瘤前三者為大腸直腸癌、攝護腺癌、腎惡性腫瘤。

侯友宜也到抽血檢驗室參觀，土城醫院醫檢主任林啟瑞說，檢驗櫃台有一套全自動檢驗系統，顯示等待人數、是否有長者等身份別，以分配現場抽血醫護人力，同時系統也會判斷是否為急件先分流，還有簡單的報告也不需人力再花時間看，醫檢師只要處理一些需要通知醫師的異常狀況，減輕醫檢師負荷。

另外，核子醫學科也納入AI智能正子斷層造影，核子醫學科主任曾敬仁說，透過AI軟體能更快速、舒適的掃描、且提升微小病灶檢出率，較傳統正子有效辨識特定部位不易發現的小腫瘤。此外，也能透過影像資訊，決定後續後續治療計畫，比如失智症、腫瘤及8種癌症等。

侯說，土城醫院為長庚醫療體系第一家BOT案，短短5年便取得區域教學醫院、重度級急救責任醫院資格，為新北市政府與民間機構攜手合作的典範，在區域醫療照護、疾病管制與緊急應變系統已成為不可或缺關鍵的角色，感謝新北市立土城醫院醫護同仁的辛勞與付出。

核子醫學科主任曾敬仁（右二白衣者）為新北市長侯友宜介紹AI智能正子斷層造影。記者劉懿萱／攝影
核子醫學科主任曾敬仁（右二白衣者）為新北市長侯友宜介紹AI智能正子斷層造影。記者劉懿萱／攝影
土城醫院醫檢主任林啟瑞解釋全自動檢驗系統，讓抽血流程更順暢。記者劉懿萱／攝影
土城醫院醫檢主任林啟瑞解釋全自動檢驗系統，讓抽血流程更順暢。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴土醫視察。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴土醫視察。記者劉懿萱／攝影
土城醫院將檢體透過櫃檯前方輸送帶，自動送至檢驗室。記者劉懿萱／攝影
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侯友宜 土城 微創手術

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