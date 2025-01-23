新北新月橋震損修復 1月25日起開放通行
新北市高灘處今天表示，連接新莊、板橋的新月橋因0403地震受損，預計1月25日凌晨可完成新月橋主吊索修復作業，將全面開放通行，歡迎大家春節假期來河濱公園走春。
新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，新月橋於去年0403大地震受損後，即啟動檢測及修復作業，並於去年12月26日起開始安排吊索修復。
高灘處長黃裕斌表示，經施工團隊不眠不休努力下，預計1月25日可完成全部56支吊索修復，接下來將進行橋梁索力微調作業，在不影響整體修復工程進行下，將全天開放通行。
黃裕斌表示，新北河濱公園有長達210公里的自行車道，以及擁有豐富多元的休憩設施，還有淡水金色水岸光雕展及新北大都會公園辰光橋光雕展等，歡迎民眾春節走春踏青，全家到河濱公園出遊，徜徉水畔自然風光。
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