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就看這本！北市全國首創「交通道路設計手冊」 提升行人道路安全

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市工務局長黃一平（左起）、台北市副市長張溫德、台北市交通局長謝銘鴻、台北市議員趙怡翔出席發布記者會，盼未來北市府在道路安全設計上，更符合人本交通的理念。記者邱書昱／攝影
台北市工務局長黃一平（左起）、台北市副市長張溫德、台北市交通局長謝銘鴻、台北市議員趙怡翔出席發布記者會，盼未來北市府在道路安全設計上，更符合人本交通的理念。記者邱書昱／攝影

為了提升台北市行人道路設計安全性，台北市府將中央相關法規，集結編定成「台北市道路設計手冊」，統整法規並輔以圖片清楚標準化各項工程及道路規範。北市府表示，未來若有交通法規增修，手冊也會持續滾動調整。

由於市區道路相關規範分屬於內政部國土署，以及交通號誌規範的交通部，台北市府透過跨局處將多處道路改善計畫、經驗及措施，匯集著手訂定全國第一本「台北市道路設計手冊」，並以圖像化、簡單易懂方式集結成冊。

交通規劃科長李薇婷說，手冊的製作是邀請專家學者、公聽會，交通安全協會及倡議團體給予意見，花費一年時間訂定而成，目的是讓民眾了解道路設計理念，也有助於法規設置的交通局與新闢道路、設施的工務局能有標準規範依循。

李薇婷舉例，像是護欄設置、行人庇護島等設置準則，以文字說明法規內容淨寬要幾公尺裝設，輔以圖片文字示意。另外，近期交通改善措施的忠孝新生路口、和平新生天橋拆除後的路口改制，以及近年推行的交通友善區範例，都會納入手冊。

台北市副市長張溫德說，手冊的宗旨在於行人安全，以此為基底，說明工程設計的手段、道路交通管理互相輝映，也將生硬艱澀的法條在圖片文字輔助之下，成為在地居民溝通的橋梁，未來也會持續優化手冊、豐富內容。

台北市交通局長謝銘鴻說，從去年的北市交通安全年便針對行人安全嘗試許多作法，實施成果來看，去年行人死傷較前年降低8.74％、較前3年降低12.02％。今年再推手冊作為溝通工具，並依照未來新增措施增修。

台北市工務局長黃一平說，台北市有著新舊街區的街廓，因此在道路行人交通安全之下，制定彙整出這本標準化手冊，相信未來在施工執行，能夠具體反映出地區的特性，同時在每次施工過程中給予回饋，加入未來的增修版本。

北市府 行人

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