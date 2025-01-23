快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

前特派漫談／華府鏡頭後的辛酸事 採訪靠電郵愈訪愈宅

春節將至 新北惜食餐廳推出特色年菜與甜點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
原粹蔬食作推出「純素黑金布朗尼」。圖／新北市農業局提供
原粹蔬食作推出「純素黑金布朗尼」。圖／新北市農業局提供

春節將至，新北市農業局推薦可到惜食餐廳的年菜與甜點，不但是吃當季當地食物、使用不完美的格外品蔬果，以及推廣全食料理的做法，讓食材的每一部分都能發揮最大價值。

位於汐止的「天然茶莊」使用當季刈菜製作刈菜雞湯，刈菜富含維生素又美味，還是春節時常見的「長年菜」，天冷的時刻最適合暖胃，同時也有多樣特色茶年菜，例如「觀音自在煨東坡」與「茶香豬腳」，將茶香與經典年菜結合，讓年菜在保留傳統口味的基礎上，加入茶葉的香氣，讓每一口都充滿層次感，無論是家庭圍爐還是朋友聚會，都是新春餐桌上的理想選擇。

位於新店的「原粹蔬食作」以在地生產蔬菜製作料理，並全食利用食材，例如將煮湯的昆布或香菇做成小菜，不僅湯頭清爽甘甜，又實踐食材不浪費，原粹蔬食作年前也推出了健康美味的素食蛋糕，其中包括「檸檬磅蛋糕」與「純素黑金布朗尼」，讓純素食者也可以享美味，無論是清新的檸檬風味，還是濃郁的巧克力口感，都讓人忍不住一口接一口。

農業局推薦，這些精緻美食都在年前開放訂購和領取，不僅是過年送禮的好選擇，也是享受健康、環保的絕佳方式，另外天然茶莊在初二就開始營業，家庭聚會千萬別錯過，而原粹蔬食作從初五開始營業，過年期間吃太多大魚大肉，不妨選擇蔬食來解膩。

原粹蔬食作推出檸檬磅蛋糕。圖／新北市農業局提供
原粹蔬食作推出檸檬磅蛋糕。圖／新北市農業局提供
汐止的「天然茶莊」推出特色年菜。圖／新北市農業局提供
汐止的「天然茶莊」推出特色年菜。圖／新北市農業局提供
天然茶莊也推出多樣特色茶年菜，例如茶香豬腳。圖／新北市農業局提供
天然茶莊也推出多樣特色茶年菜，例如茶香豬腳。圖／新北市農業局提供

年菜 新北 食材

延伸閱讀

春節漁船遇急難事件 漁業監控中心24小時隨時通報

春節前需求增 北農加強檢驗批發市場蔬果農藥殘留

駁二駐村年菜計畫 在地美味化為外國藝術家創作養分

大溪老街春節遊客多 桃市交通管制方案出爐

相關新聞

北市一殯改建停車場首曝光！年初一至初五開放免費停車

原北市第一殯儀館拆除後已改建為停車場，日前全新落成，名為「北市第一停車場」將於春節初一至初五開放，提供小客車免費停車服務...

超萌！睽違6年北市恢復小提燈 「小Q」亮相發放時間地點出爐

台北燈節將在2月2日正式登場，市長蔣萬安上任後，台北燈節睽違6年後，今年將恢復發放小提燈，今天小提燈正式亮相，以今年生肖...

侯友宜視察土城路網工程 「未來房價可能超過板橋」

新北市長侯友宜今上午前往視察土城區永寧轉運站及金城交流道工程及拜訪土城長庚醫院，侯友宜表示土城有很好的醫院、現在房價已經...

牌位不算殯葬設施 新北議員憂鶯歌5萬牌位樓事件再起

新北市民政局日前將「新北市殯葬管理自治條例」草案送新北市議會審議，希望強化殯葬設施、殯葬服務業及殯葬行為，但「牌位」不算...

就看這本！北市全國首創「交通道路設計手冊」 提升行人道路安全

為了提升台北市行人道路設計安全性，台北市府將中央相關法規，集結編定成「台北市道路設計手冊」，統整法規並輔以圖片清楚標準化...

春節將至 新北惜食餐廳推出特色年菜與甜點

春節將至，新北市農業局推薦可到惜食餐廳的年菜與甜點，不但是吃當季當地食物、使用不完美的格外品蔬果，以及推廣全食料理的做法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。