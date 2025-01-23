春節將至 新北惜食餐廳推出特色年菜與甜點

春節將至，新北市農業局推薦可到惜食餐廳的年菜與甜點，不但是吃當季當地食物、使用不完美的格外品蔬果，以及推廣全食料理的做法，讓食材的每一部分都能發揮最大價值。

位於汐止的「天然茶莊」使用當季刈菜製作刈菜雞湯，刈菜富含維生素又美味，還是春節時常見的「長年菜」，天冷的時刻最適合暖胃，同時也有多樣特色茶年菜，例如「觀音自在煨東坡」與「茶香豬腳」，將茶香與經典年菜結合，讓年菜在保留傳統口味的基礎上，加入茶葉的香氣，讓每一口都充滿層次感，無論是家庭圍爐還是朋友聚會，都是新春餐桌上的理想選擇。

位於新店的「原粹蔬食作」以在地生產蔬菜製作料理，並全食利用食材，例如將煮湯的昆布或香菇做成小菜，不僅湯頭清爽甘甜，又實踐食材不浪費，原粹蔬食作年前也推出了健康美味的素食蛋糕，其中包括「檸檬磅蛋糕」與「純素黑金布朗尼」，讓純素食者也可以享美味，無論是清新的檸檬風味，還是濃郁的巧克力口感，都讓人忍不住一口接一口。

農業局推薦，這些精緻美食都在年前開放訂購和領取，不僅是過年送禮的好選擇，也是享受健康、環保的絕佳方式，另外天然茶莊在初二就開始營業，家庭聚會千萬別錯過，而原粹蔬食作從初五開始營業，過年期間吃太多大魚大肉，不妨選擇蔬食來解膩。